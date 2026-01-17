「杙馬當纖」新春揮毫活動登場 大里區公所攜手纖維工藝博物館迎馬年

大里新春揮毫。林重鎣





臺中市大里區公所與臺中市纖維工藝博物館於今(17)日上午9時30分於臺中市纖維工藝博物館大廳合辦「杙馬當纖～大里新春揮毫活動」，特別邀集王俐淇老師、阮德楊老師、李憲雄老師、余麗君老師、姚吉聰老師、洪傳旺老師、陳中庸老師、曾伯祿老師、劉達隆老師、賴政佑老師(以姓氏筆畫排列)共10位知名書法家現場揮毫，並邀請大里區區長鄭正忠、臺中市纖維工藝博物館主任簡惠華及書法名家代表王俐淇老師及余麗君老師共同揮毫，寫下「杙馬當纖」為活動揭開序幕，期待來年運勢奔騰，也祝福市民朋友新的一年一馬當先、馬到成功。

廣告 廣告

「杙馬當纖」不僅是一句朗朗上口的祝賀語，更巧妙結合了大里地方文化歷史與纖維工藝的精神，展現出在地文化的深厚底蘊與創新活力。活動現場邀請十位書法名家現場揮毫，與民眾共度充滿藝文氣息的新春佳節，讓大小朋友都能在歡樂氛圍中感受傳統藝術的魅力。農曆春節向來是國人最具年味的節日，本活動特別提前舉辦以營造熱鬧喜慶的氛圍，讓大家感受新年的歡騰氣息。現場更準備了三百份春聯供民眾索取，祝福大家喜氣滿滿、迎馬年行大運。

大里區公所鄭正忠區長表示，每年到了這個時節，雖然天氣漸寒，但走進活動現場，映入眼簾的紅色春聯與熱情人潮，立刻讓人感受到濃厚的年節氣息與喜悅氛圍，在此與簡惠華主任一同代表盧秀燕市長祝福各位市民朋友馬年行大運。更多詳細訊息可參閱臺中市大里區公所網站（http://www.dali.taichung.gov.tw/）及大里區公所粉絲頁專區。



更多新聞推薦

● 台美關稅拍板！中方喊「堅決反對」 外交部：無權置喙他國主權行為