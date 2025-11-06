杜力「在家打X槍」工作遲到1小時！ 夢多氣炸怒轟：這個美國人藉口很多

娛樂中心／綜合報導

日籍男星夢多（大谷主水）曾經是跆拳道的國手，後來因緣際會踏入演藝圈，來台發展多年的他，憑藉親民性格圈粉無數。夢多今（6日）在IG公布影片開罵美國籍藝人杜力，表示2人相約兩點集合工作拍片，結果杜力遲到一個小時後才姍姍來遲。面對夢多追問：「到底在家幹嘛」，結果杜力竟語出驚人說：「打手槍噴不出來，我老了」。

夢多怒批杜力，約下午兩點集合工作拍片，沒想到等到兩點半對方竟還沒現身。（圖／翻攝自夢多IG）

夢多今天在IG公布影片開罵杜力，並寫道：「我很不爽，這個美國人藉口很多。」畫面中，夢多怒批杜力：「我現在超級生氣，他X的杜力，我們今天要工作錄一個東西，約下午兩點集合，沒想到他在現場等到兩點半，對方竟還沒現身。工作人員在打電話給杜力，對方不但人還在家，甚至還反問：『幹嘛。』」讓夢多當場怒斥：「WTF？工作欸！杜力先生還有你的經紀人，你們兩個到底幹甚麼？我超不爽的喔，等一下我拍看看他的反應，這些臭美國人」，並預言杜力到現場會一定會裝沒事，說自己睡過頭。

夢多追問：「到底在家幹嘛」，結果杜力竟語出驚人說：「打手槍怎樣，噴不出來，我老了」。（圖／翻攝自夢多IG）

夢多最後強調：「我發現美國人遲到很少說Sorry，他們都是說Excuse。」（圖／翻攝自夢多IG）

杜力遲到一個小時後才姍姍來遲，面對夢多質問「為什麼你遲到？」杜力竟絲毫沒道歉，反而理直氣壯回嗆：「因為我不想見你啊怎樣，誰想見你？」讓夢多當場傻眼。夢多接著追問杜力：「到底在家幹嘛」，結果杜力竟語出驚人說：「打手槍怎樣」，讓夢多傻眼表示：「打手槍要這麼久喔，打到現在」，杜力竟回：「噴不出來，我老了」。夢多最後強調：「我發現美國人遲到很少說Sorry，他們都是說Excuse。」



