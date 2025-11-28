杜忻恬唱又主持雙倍累 放假當爛泥

杜忻恬（中）跟許志豪（左）、李子森一同主持《唱歌給你聽》。（資料照片）

杜忻恬從小愛唱歌，曾參加過澎恰恰、馬維欣在90年代主持的歌唱選秀《21世紀新人歌唱排行榜》，獲得兒童組通過20關殊榮；成年後她參加歌唱比賽出道，如今已經當了10年歌手，杜忻恬這一年跟康康等人主持中視招牌綜藝節目《綜藝一級棒》，近期又跟許志豪、李子森一同主持《唱歌給你聽》，她受訪直言整體精神與狀態都很緊繃，只要有放假，就會徹底在家當「一灘爛泥」，哪都不想去。

談及主持《唱歌給你聽》，杜忻恬認為最難的就是要顧及唱歌，又要準備各種歌曲的資訊，「超級考驗臨場反應，也要先消化很多資料，錄影這幾天，梳化、上廁所、吃飯都在看稿，還好有志豪哥的領導跟陪伴」。她2天錄影下來要準備20首歌以上，每首要改、要排、要練，真的很緊繃，「希望慢慢適應後，可以越來越從容，不用筆記這麼多東西」。

杜忻恬坦承主持《唱歌給你聽》的狀況跟原本設想的差非常多，「操的程度是想像中的2倍，體力上配速都還可以」。李子森先前才說，一開始主持的時候，會不小心用全部力氣，導致後繼無力；杜忻恬聽後笑說：「我反而是要盡力耶！這樣才可以開嗓，不然輪到唱歌環節，聲音就會比較難發，嗓子比較難使用。」

杜忻恬目前除了主持、歌唱與商演外，還定期會在直播平台跟粉絲們同樂，行事曆基本上都是滿的，自覺已經沒有感冒、休養的空間，只能在可控的範圍內，好好保護喉嚨跟身體。雖然忙碌，她依舊很感謝所有機會，盡全力做好每件事，「非常珍惜，很開心可以擁有這一切」。