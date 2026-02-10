杜忻恬火辣熱舞引尖叫 康康老淚縱橫忍不住喊：好性感

【緯來新聞網】杜忻恬在《綜藝一級棒》特別節目中的「舞王舞后爭霸戰」勁歌熱舞，她開錄前反覆練習舞步，一登台舞力全開，性感又俐落的舞蹈動作讓全場尖叫聲不斷，連康康都被她所撼動「好性感，看得我老淚縱橫」，接著和陳孟賢加碼合體演唱蔡依林〈Mr.Q〉，兩人唱跳同步，使出渾身解數，演唱結束後雙雙都喘到不行、汗流浹背。

中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》陳孟賢(左起)杜忻恬勁歌熱舞。（圖／中視提供）

提到舞王稱號，眾人都點名陳孟賢，康康笑說：「尤其孟賢唱得是女生的歌，反差更大。」許志豪也補充新封號：「他現在叫男版蔡依林。」陳孟賢準備高強度舞曲〈愛無赦〉，設計燈光秀橋段，連雷射燈都搬上場，拚勁十足；白隊迎戰的則是杜忻恬，李子森還封她為「台南Lady GaGa」，舞曲安排〈七上八下〉火辣應戰。

中視日前錄製除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》。（圖／中視提供）

此外，在「台語歌曲獨唱歌合戰」則特別升級演出規格，歌手演唱結合古裝造型，還搭配國樂器現場伴奏，打造視聽雙重震撼。吳美琳演唱〈月落〉搭配中國笛，人聲交織笛聲，悠揚動聽；陳怡婷詮釋〈今生愛過的人〉一曲，輔以二胡伴奏，情緒層層堆疊；許志豪帶來〈今夜閣再想你〉結合琵琶伴奏，聲韻完美融合；李子森演唱〈追追追〉氣場全開，自唱自吹，簫聲與古箏合鳴，極為驚豔，評審黃建銘評讚是少數男聲能把這首歌換成另一個樣子。這四首歌曲都是重新編製的版本，為了呈現專業水平，歌手事前密集練習，讓跨界演出更加精采，就連康康看完整段演出都忍不住笑說：「這段表演我只有一個感想，就是我前面唱的〈舞女〉可不可以重錄？」中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》2月16日除夕夜晚間8點，在中視、中天綜合台、中天娛樂台播出。

