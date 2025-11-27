杜忻恬被虧「很會喝」急撇清！許志豪遭爆酒醉爆哭還喊「她」名字

杜忻恬（左）被虧很會喝酒。右為李子森。中視提供

《綜藝一級棒》以「酒舞至尊 HAPPY NIGHT」為主題，邀請金牌詞曲創作人許常德擔任大來賓。節目從〈夢追酒〉、〈祝福的酒〉、〈再會乾一杯〉一路唱到〈碼頭酒〉，由許志豪、蕭玉芬、翁鈺鈞、吳俊宏、陳孟賢、鄔兆邦、陳隨意等接力演唱，接連四首「酒歌組曲」唱出不同風味，讓現場情緒越來越嗨。

許常德擔任大來賓。中視提供

許常德登場掀「酒歌組曲」熱潮 大讚節目音樂製作水準高

上過幾次節目的許常德分享錄影心得：「同類型的音樂節目，《綜藝一級棒》的音樂製作真的做得比較好。」許志豪一聽抓緊機會追問：「比較好？還是有沒有再更上去一點？」許常德秒切回「評審模式」，面不改色地說：「比較好很多，不要那麼計較，要知足。」一句話把綜藝效果推滿，也展現他兼具嚴格與幽默的獨特評審風格。

杜忻恬唱〈讓我醉別讓我心碎〉被虧酒量好 急喊「我在家不喝酒！」

節目中杜忻恬演唱偶像葉璦菱的〈讓我醉別讓我心碎〉，康康覺得她的音色跟原唱葉璦菱類似，不料眾人話鋒一轉竟問她是否會喝酒？杜忻恬先是一本正經地說：「平常不會喝酒，但我是會喝酒的。」話才說完，就被眾人直指「她很會喝」，於是許志豪好奇：「妳跟子森聚在一起都喝幾瓶？」杜忻恬急忙澄清：「一起吃飯是不會喝酒，我在家裡也不會喝酒啦。」

郭婷筠、林秀琪詮釋〈淚酒〉展實力 被虧「像天天在喝」笑聲不斷

郭婷筠跟林秀琪則以演歌方式詮釋詹雅雯的〈淚酒〉，唱完許志豪便脫口：「林秀琪看起來就像是一天到晚都在喝的，而且酒量很好。」林秀琪卻反駁「自己不會喝酒」，康康則是覺得吳俊宏即使沒喝酒也感覺像喝醉，許志豪還打趣補充：「說不定他們家飲水機打開就是酒。」反倒郭婷筠自爆：「我的長相看起來像很會喝酒，但我真的不會喝。」她還提及：「每次『他們』醉的跟什麼一樣我都很清醒。」

聚餐糗事曝光！許志豪被爆「醉哭還喊于美人」成全場笑點

這不禁引起大家好奇究竟醉的是誰？就當許志豪不死心追問「誰醉得最誇張」，郭婷筠突然爆料：「你上次聚餐坐在我旁邊，我還有拍影片，然後你醉了還在我面前哭。」康康頓時也回想起來：「你還叫我小康，小康過來，小于對你不錯。」許志豪驚問：「小于是誰。」原來是指于美人，這讓許志豪自己聽了都哭笑不得。



