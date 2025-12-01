杜懿彩2任屆滿 兩強表態參選
彰化縣埤頭鄉長杜懿彩連任2屆鄉長，將於明年底卸任，目前已有回鍋參選鄉長的縣議員吳錦潭、及3連霸鄉代會主席張景舜表態參選，兩人都當過3屆鄉代會主席，地方實力深厚，吳錦潭更擔任過兩屆鄉長，他強調，以他對地方的了解，建設地方絕對沒問題，張景舜則著眼要為農業鄉解決水患問題。
吳錦潭挾著1屆代表、3屆代表會主席的基層實力轉換跑道，民國98年當選埤頭鄉長並成功連任，後雖選縣議員失利，隔屆再戰縣議員時則順利當選，從政至今近30年，他表示，這是鄉親給了他機會來服務鄉親，因此就要認真來做，他強調，得到權力不能亂搞，他從政清廉「這都可以查」。
如今他將再度披戰袍，以無黨籍參選鄉長，吳錦潭表示，會再回鍋參選是因一直收到鄉親的鼓勵，他也感謝鄉親的支持，因此決定參選。
吳錦潭表示，自己兩任鄉長任內，為地方爭取道路建設、設置自行車道、全鄉自來水管汰舊換新等，未來若當選，也將秉持造福地方的理念，持續為地方解決如建設、環保等問題。他強調，以他對地方的了解，建設地方絕對沒問題，會讓地方更進步。
無黨籍的3連霸鄉代表張景舜擔任3任鄉代會主席，他說，希望進一步為鄉民服務而決定參選。他並表示，埤頭鄉為農業鄉，鄉民多數是農民，未來將向農田水利署或縣府等相關單位爭取，以加強縣內各溝渠的疏浚，若土地取得沒問題，則希望進一步爭取整建，避免每逢大雨造成農田淹水，而導致農損。
埤頭鄉原有市場因年久失修不堪使用拆除，但當地仍有興建市場需求，鄉公所異地規畫新建公有零售市場，張景舜表示，該工程因施工等糾紛而導致新建零售市場計畫停擺，他希望尋求合法但更簡單化方式，改善現今市場整體環境，方便買賣雙方交易。
