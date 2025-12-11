杜拜亞帕青開幕！我代表團桌球陳柏諺、田徑姚宥米掌旗進場

我國代表團由2024巴黎帕拉林匹克運動會桌球C11級銀牌陳柏諺及2024世界能力青年運動會田徑T71級金牌姚宥米擔任掌旗官率領進場。（圖／運動部提供）





2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會（下稱亞帕青）於當地10日晚間在杜拜決心者俱樂部（Dubai Club for People of Determination）熱鬧開幕。

我國代表團由2024巴黎帕拉林匹克運動會桌球C11級銀牌陳柏諺及2024世界能力青年運動會田徑T71級金牌姚宥米擔任掌旗官率領進場，期待同心協力，創造最美好的回憶。

掌旗官陳柏諺在2025Virtus世界帕拉桌球錦標賽摘下男單、男雙及男團3面金牌，隨後又在2025吉薩挑戰賽奪金，一口氣橫掃4金，本次來到杜拜參加亞帕青，希望可以繼續挑戰自我，累積更多國際賽事經驗。

廣告 廣告

掌旗官姚宥米為我國2024世界能力青年運動會田徑女子100公尺金牌，她表示，過去只有在電視上看別人掌旗，這次自己當掌旗官真的很特別，謝謝運動部、中華帕拉林匹克總會及國人給予這個機會，希望後續的比賽也能進行得非常順利。

我國代表團依國際綜合性賽會慣例以「T」排序，排在第31（敘利亞之後、泰國之前）順位出場，開幕現場在阿拉伯聯合大公國及各國觀眾熱情的掌聲下，為代表團送上最大祝福。

本次賽會共有35個國家組團參加，共派出1,500名選手齊聚杜拜，同場競技。

本屆亞帕青賽事在杜拜登場，我代表團計有65人，其中選手25人參加5種運動競賽，包括桌球、羽球、游泳、田徑及地板滾球等。

此外，也籌組堅實後勤支援團隊，包括隊醫1人、運動防護員7人、照護員7人，另有點頭員2人、軌道運動員2人及陪跑員1人等，充分支援選手教練。

運動部表示，所有選手都是臺灣的代言人，謝謝代表團每一位成員讓臺灣被更多人看見，請國人攜手支持帕拉小將站上國際舞臺，用運動為臺灣創造最美好的回憶。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

陳晨威求婚成功！「緋聞女友」心碎喊：是在搞我？

日本WBC名教練癌逝 對台「經典一幕」永流傳

曾喊12強輸台灣改當投手！辰己涼介FA乏人問津

