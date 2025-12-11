杜拜亞帕青開幕 我國代表團由陳柏諺與姚宥米擔任掌旗官

我國代表團由2024巴黎帕拉林匹克運動會桌球C11級銀牌陳柏諺及2024世界能力青年運動會田徑T71級金牌姚宥米擔任掌旗官率領進場。(運動部提供)

2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會於當地10日晚間熱鬧開幕，我代表團以T排序於31順位準備進場。(運動部提供)

2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會於當地12月10日晚間在杜拜「決心者俱樂部」（Dubai Club for People of Determination）盛大開幕。此次我國代表團由2024巴黎帕拉林匹克運動會桌球C11級銀牌得主陳柏諺與2024世界能力青年運動會田徑T71級金牌得主姚宥米擔任掌旗官，領隊進場，展現出全體運動員同心協力的精神，並期待在賽場上創造更多精彩回憶。

陳柏諺近期在2025年Virtus世界帕拉桌球錦標賽中奪得男單、男雙及男團三項金牌，隨後又在2025吉薩挑戰賽中揚威，囊括四枚金牌。他表示，此行杜拜參賽的目標是繼續挑戰自我，並在國際賽事中積累更多寶貴經驗。

姚宥米則為2024世界能力青年運動會田徑女子100公尺金牌得主，對於此次擔任掌旗官的角色，她感到非常榮幸與激動。她表示，過去曾在電視中看到其他運動員揮舞國旗，這次自己能擔任掌旗官，讓她感到格外特別。她也感謝運動部、中華帕拉林匹克總會及所有支持她的國人，並期望比賽能順利進行。

根據國際綜合性賽會的慣例，我國代表團在開幕式上排在第31位，位於敘利亞之後、泰國之前，並在阿拉伯聯合大公國及各國觀眾熱烈的掌聲中，展現了團隊的凝聚力與奮鬥精神。本屆亞帕青賽事共有來自35個國家的代表隊參與，共計1,500名選手匯聚杜拜，同場競技。

此次亞帕青賽會，我國代表團總人數達65人，其中25位選手參加桌球、羽球、游泳、田徑和地板滾球五個項目的競賽。團隊也特別設有完整的後勤支援，包含1位隊醫、7位運動防護員、7位照護員、2位點頭員、2位軌道運動員及1位陪跑員等，為選手和教練提供全方位的支援。

運動部表示，所有選手都是臺灣的代言人，感謝每位成員讓更多人看見臺灣。希望國人一起支持這些帕拉小將們，讓他們在國際舞臺上發光發熱，為臺灣創造最美好的回憶。