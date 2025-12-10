杜拜在紅什麼？台客暴增20％「蔡依林也去拍MV」最狂海陸空玩法大公開

記者李育道／台北報導

天后蔡依林近期為〈Fish Love〉MV遠赴杜拜取景，短短48小時內「上天空」、下水、入沙漠，美景全都走遍。事實上，杜拜近年吸引越來越多亞洲旅客進行深度旅行，看準此趨勢，杜拜旅遊及商業推廣局攜手旅遊電商KKday與運動攝影品牌GoPro推出全新企劃，並祭出全站杜拜商品滿3000元折500元優惠，希望以更易入手的方式推動「探索杜拜意想不到的體驗」。

杜拜旅遊及商業推廣局攜手KKday、GoPro力推「探索杜拜意想不到的體驗」。（圖／記者李育道攝影）

杜拜觀光續創高峰 住房率達79％

杜拜觀光正持續升溫，杜拜旅遊及商業推廣局公布，今年1至10月已迎來1570萬名國際旅客，較去年同期成長5％，延續2023、2024連續創高的氣勢。根據官方統計，目前全市共有820家飯店、152875間客房，平均住房率維持在79％的高檔水準；旅客平均停留時間達3.6晚，顯示旅客從「中轉過客」逐漸轉向深度停留。

杜拜旅遊及商業推廣局攜手KKday、GoPro力推「探索杜拜意想不到的體驗」。（圖／記者李育道攝影）

亞洲旅客深度遊增溫 台灣市場較去年增20％

旅客來源也高度多元，西歐佔比22％、海灣國家15％、獨聯體與東歐15％、南亞15％、中東北非11％；東北亞與東南亞合計9％、美洲7％、非洲4％、澳大拉西亞2％。台灣市場表現同樣亮眼，今年1至10月吸引36500名台灣旅客到訪，較去年增約20％。

杜拜觀光業概況，台灣市場表現同樣亮眼，今年1至10月吸引36500名台灣旅客到訪，較去年增約20％。（圖／記者李育道攝影）

D33經濟願景啟動 目標2033躋身全球前三旅遊目的地

杜拜旅遊及商業推廣局國際運營部高級經理丘維寧表示，杜拜多年來致力推動旅客來源多元化，如今已成功吸引全球遊客。「我們希望讓更多亞洲旅客看見杜拜並非僅有奢華與未來感，而是兼具文化深度與冒險精神。」他舉例，杜拜擁有「一半海水、一半沙漠」的獨特風貌，從市中心高樓滑索XLine、到珠貝拉棕櫚島跳傘、再到老杜拜市集的文化體驗，都是亞洲客層尚未充分認識、但極具魅力的旅遊題材。

杜拜旅遊及商業推廣局國際運營部高級經理丘維寧。（圖／記者李育道攝影）

丘維寧也提到，杜拜正以2033年建城200週年為目標推動「D33經濟願景」，期望未來十年將GDP在2023年基礎上翻倍，並邁向全球前三大休閒與商務旅遊目的地。他說，便捷的航網是推動旅遊成長的重要因素，目前阿聯酋航空從台北每日兩班直飛杜拜、阿提哈德航空每日一班飛往阿布達比，轉往杜拜交通亦相當便利。

KKday數據：中東旅遊爆發成長 杜拜占比逾六成

KKday全球市場總經理陳葦如指出，中東旅遊近兩年爆發性成長，KKday2024年整體中東業績大增300％，2025年前九月的杜拜銷售甚至已追平去年全年，其中杜拜商品占比超過60％，穩居亞洲旅客心中的中東首選。

旅客玩更高更深 最受歡迎TOP5曝光。（圖／記者李育道攝影）

旅客玩更高更深 最受歡迎TOP5曝光

談到旅遊趨勢，她表示，疫情前旅客多為轉機客，最常購買網路連線服務、沙漠飆沙與騎駱駝等經典行程；疫情後旅客明顯追求更高難度、更沉浸的玩法，包括高空跳傘、熱氣球、市場香料體驗等，從銷售數據來看，目前最受歡迎的前5名體驗行程分別為「夜間沙漠體驗」、「杜拜全日城市遊」、「水上噴射之旅」、「杜拜雙人跳傘體驗」和「杜拜熱氣球之旅」。

她也提到杜拜48小時免簽政策，使越來越多原本只計畫轉機的旅客願意加碼停留，「都來了，不玩一下太可惜」，進一步帶動短期入境與深度體驗的需求攀升。

在此次合作中，杜拜旅遊局邀集多位創作者赴杜拜拍攝內容，由GoPro提供最新設備，以第一視角呈現杜拜不為人知的冒險與文化風貌。KKday則整合平台上近1500種杜拜體驗商品，推出滿3000元折500元活動，盼降低旅客探索杜拜的門檻。

KKday全球市場總經理陳葦如。（圖／記者李育道攝影）

KKday六月大裁員15％人力 陳葦如：調整已告一段落

至於KKday今年6月宣布精簡15％人力約上百人的後續狀況，陳葦如今日會後受訪回應，目前營運穩定，組織調整主要集中在上半年，屬於內部架構優化，當時已對外說明，今日不再多談。至於未來是否仍會有組織變動，她指出，將依市場情況與公司策略決定，「並非固定或必然會再發生」。

GoPro全球官方培訓師Johnny Lo分享到杜拜體驗情況。（圖／記者李育道攝影）

