杜拜天價咖啡一杯3萬元！ 創金氏世界紀錄限量400份

杜拜咖啡廳Julith推出全球最貴的咖啡，每杯要價約3萬元台幣，創下金氏世界紀錄。（圖／翻攝自Gulf News）

迪拜一間精品咖啡廳「Julith」再度刷新奢華新標準，近日宣布將販售限量400杯的「Nido 7 Geisha」咖啡，其被譽為全球最珍稀、最高評分的咖啡豆。而一杯咖啡售價高達阿聯酋迪拉姆3,600元（約新台幣3萬元），成為全球最昂貴的咖啡，創下金氏世界紀錄。

這款「Nido 7 Geisha」誕生於2025年8月的「巴拿馬精品咖啡大賽」（Best of Panama），該賽事被視為全球最具指標性的咖啡拍賣會。此款為水洗處理的咖啡豆，以史無前例的98分驚豔專家，創下史上最高分，打破先前的96.5分紀錄，22位國際評審中更有6位給出滿分100分。

由於產量極為稀少，全球僅有20公斤，這批咖啡在拍賣中引發549次競標，最終由迪拜在地品牌「Julith」以創紀錄的221萬8785迪拉姆（約新台幣1870萬元）得標，創下拍賣咖啡的最高成交價紀錄。

Julith強調，「Nido 7 Geisha」不是噱頭或行銷手段，而是自然與人文工藝的極致結晶。Julith首席烘豆師、同時也是土耳其冠軍咖啡師的Serkan Sagsoz則表示，「我們不會用金杯或任何奢華裝飾去盛裝它。這不是行銷噱頭，而是一種尊重。能夠親口品嚐這款咖啡，是極少數人一生才有的體驗，而如今就在迪拜能實現。」

據悉，Julith還特別保留部分咖啡豆，專供杜拜皇室品嚐，以示其歷史與珍稀價值。「Nido 7 Geisha」將自11月1日起以兩種方式供應，包含單杯體驗：以最純粹的方式沖煮與呈現，每杯售價3,600迪拉姆；巴拿馬Geisha體驗：為1至4人策畫的品鑑旅程，從巴拿馬高山產地獨特的微氣候栽培，到烘焙釋放其花香與酸質層次，最後以一杯精心手沖的「Nido 7 Geisha」收尾。

