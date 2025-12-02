杜拜富婆竟是愛莉莎莎！為了她「機票住宿全包」內幕震撼網

娛樂中心／周希雯報導

YTR愛莉莎莎憑藉多元主題影片狂吸百萬人訂閱，近年頻繁飛出國，同時不斷擴大事業版圖，先是考取房仲證照，又在泰國、杜拜等地投資房地產，展現驚人吸金力。如今愛莉莎莎定居杜拜，曾與她是室友的YouTuber「小宅實驗」Penny也無預警現身杜拜，引發雙方粉絲好奇；Penny乾脆公開答案，「我有超級大乾爹贊助我」，竟然就是愛莉莎莎，大手筆震撼一票人，「好羨慕哦！」

Penny發文表示，近期許多人私訊問她「妳怎麼突然出現在杜拜？」就連工作室夥伴也是她飛機起飛前三天，才在行事曆發現她突然會消失在台灣一週，「真正的原因就是…我有超級大乾爹贊助我！」Penny笑說，愛莉莎莎一秒化身「杜拜富豪」，不僅豪邁招待她來回機票、住宿，還說出認識10年以來最帥的1句話，「姐！妳來杜拜，我帶妳爽玩」，令Penny感動喊，「我就出現在這裡了，感謝我永遠的乾爹莎姐，這趟旅程讓我發現原來有錢人真的跟我想的不一樣」。

廣告 廣告

富婆「機票住宿全包」帶閨密飛杜拜！竟是愛莉莎莎「私下火辣全被拍」網看呆

愛莉莎莎（右）邀請Penny（左）來杜拜玩，還霸氣包住宿和機票。（圖／翻攝「houselabdesign.tw」IG）

對此，Penny也附上和愛莉莎莎的火辣泳裝照，展現2人多年友誼。貼文一出，湧入大票網友羨慕表示，「這就是富婆閨密帶你飛的感覺嗎，好羨慕哦」、「你們有彼此真好」、「好好喔，我也要sugar mommy」、「會念舊的好朋友，能一輩子彼此真心對待」、「莎姊真的對妳超好的」。

富婆「機票住宿全包」帶閨密飛杜拜！竟是愛莉莎莎「私下火辣全被拍」網看呆

愛莉莎莎近期經常分享在杜拜生活的日常。（圖／翻攝「goodalicia」IG）

事實上，愛莉莎莎和Penny曾經是室友，即使後來各自有了自己的家，仍多次合作拍片，愛莉莎莎也經常找她幫忙新家裝潢。今年3月曾有Dcard網友以「愛莉莎莎跟Penny鬧翻了」為題發文稱，「小宅實驗的 YT 頻道有關於愛莉莎莎的影片全部不見了，通通變成不公開影片」，由於2人曾在片中談及過去吵架好幾次，令原PO好奇是否又鬧翻。雖然2人當時都沒回應，不過如今從Penny貼文看來，傳聞已經不攻自破。





原文出處：富婆「機票住宿全包」帶閨密飛杜拜！竟是愛莉莎莎「私下火辣全被拍」網看呆

更多民視新聞報導

李多慧突急尋2台妹！國外街頭「全中文發聲」：我記得你們的臉

高市早苗霸氣1句奪流行語大賞！深夜PO文認了：有些害羞…

吊車大王自認「天賦異稟」擁4妻！揭恩愛細節：白天體力最旺

