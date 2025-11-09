杜拜富豪炫富炫出新高度 「這杯」竟要價３萬台幣！

國際中心 ／李筱舲報導

一杯咖啡竟然要價一支手機的價格？據《金氏世界紀錄》，目前全世界「最貴咖啡」的紀錄由杜拜一間名為 Roasters Specialty Coffee House 的咖啡館保持，以一杯售價 680 美元（約新台幣 2 萬元） 創下紀錄。然而，據外媒報導，同樣位於杜拜的 Julith Coffee & Roastery 近日推出一杯售價980美元（約新台幣 3 萬元）的咖啡，宣稱要「刷新」世界紀錄，堪稱目前全球最昂貴的咖啡。消息一出，立刻在全世界的咖啡圈引發話題。

Julith Coffee & Roastery咖啡館創辦人Serkan Sagsoz認為杜拜絕對是這項奢華投資的絕佳地點。（圖／翻攝自IG ＠julith.coffee）





這家咖啡館創辦人薩格索茲Serkan Sagsoz看準了這座示以奢華生活聞名的沙漠城市，認為杜拜絕對是這項奢華投資的絕佳地點。他透露，這杯咖啡所使用的咖啡豆，是在巴拿馬的一場拍賣會上，經過數小時的激烈競標後，以 20公斤、60萬美元的天價成交，稱自己是用史上最高的價格收購這批咖啡豆。而外界也相當好奇，這杯來自杜拜要價「近千元美金」的咖啡風味究竟如何？他說明，這款咖啡帶有茉莉花香氣、橙子與佛手柑的柑橘風味，以及一絲杏桃與水蜜桃的氣息，並用「就像蜂蜜一樣，細膩而甜美」這句話來形容它的美妙風味。

這杯要價不斐的咖啡豆子，來自巴拿馬巴魯火山（Baru Volcano）附近的莊園豆子，屬於稀有珍品。（圖／翻攝自IG ＠julith.coffee）





這杯要價不斐的咖啡上市後，吸引許多咖啡愛好者與咖啡豆收藏家爭相聯繫該店，希望能分得一些這款名為 「Nido 7 Geisha」 的豆子。事實上，這批豆子來自巴拿馬巴魯火山（Baru Volcano）附近的莊園，屬於極為珍稀的精品級品種。咖啡館表示，除了為杜拜王室預留的少量份額外，目前並無計畫與外界分享這批珍貴咖啡豆。不過，對於杜拜當地居民來說，並不感到意外，有居民表示：「雖然真的很震驚，但這就是杜拜嘛」、「對有錢人來說，這只不過是他們可以炫耀的另一種體驗罷了」。









原文出處：驚！杜拜這杯咖啡要價「一支蘋果手機」 引全世界熱議：到底有多好喝？

