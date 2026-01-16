杜拜巧克力爆紅 氣候變遷可可減產供不應求

大量的開心果放入巧克力中，這就是融合西方巧克力和阿拉伯甜點精髓的杜拜巧克力，因為豐富的餡料而在社群媒體上爆紅。但杜拜巧克力的核心原料開心果，因為天氣狀況不理想而造成短缺，使得開心果的價格在1年內就飆升了超過三分之一；而且可可豆的主要產區像是非洲西部的象牙海岸跟加納，也因為收成不佳導致可可價格持續飆升，讓阿拉伯聯合大公國的巧克力工廠面臨漲價的壓力。

巧克力工廠總經理阿爾姆西克指出，「可可價格上漲的原因有很多，病蟲害等都是跟氣候變遷有關。此外還有需求上升，亞洲的國家突然對購買可可豆充滿了興趣，這些因素推高了價錢，可是可可豆的供應量卻減少了，這樣的狀況可能會持續，而且短期之內不會改變。」

廣告 廣告

由於阿拉伯聯合大公國本身就是高消費的國家，再加上杜拜巧克力標榜是手工製作，因此它的價格原本就比一般的巧克力高。此外杜拜巧克力在社群媒體的推播下，市場需求一下子爆增，現在杜拜巧克力的價格可能會比超市的巧克力貴上數十倍或是數百倍。

巧克力工廠總經理阿爾姆西克表示，「如果你想要買優質的巧克力，那就要做好會多花點錢的準備了，如果你想買糖果那就去糖果區，那裡當然沒有可可，因為有可可含量的要變貴了，不然就是糖和棕櫚油的含量很高，但那是你的選擇。」

另一種杜拜熱門的伴手禮是以獨有的駱駝奶製成的巧克力，口感帶有淡淡的鹹味，有的還會再加入中東地區常用的香科或是椰棗。而專家說，就算可可豆的價格再飆升，也完全不會影響高端巧克力市場的買氣。

巧克力工廠總經理阿爾姆西克回應，「駱駝奶巧克力是我們的特產，非常精緻美味，顧客買它的時候不會多看標價一眼，因為他們需要送禮，把它當作奢侈品，因為價格不會影響顧客購買的意願。」

雖然去（2025）年全球可可豆的價格有部分回跌，但除了供應量不確定，還有巧克力製造商為了要消化高價庫存來彌補成本等因素，導致巧克力的價格沒有跟著大降。巧克力工廠表示，因為氣候變遷，未來可可豆的價格可能會漲到跟咖啡豆一樣。