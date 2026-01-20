杜拜巧克力Q餅風靡韓國 捐血中心靠它吸引人潮

（中央社首爾20日綜合外電報導）口感Q彈、酥脆且不過甜，一款圓形的「杜拜巧克力Q餅」已成為韓國時下最夯的甜點，這股搶購熱潮甚至讓當地的紅十字會也開始提供這種餅乾，希望能吸引更多民眾前來挽袖捐血。

法新社報導，這股風潮最初源於全球對「杜拜巧克力」的狂熱，這是一種夾有開心果和卡達耶夫酥皮絲（kadaif）的巧克力棒；在K-pop韓星加持下，「杜拜巧克力Q餅」（Dujjonku）在韓國已成為一種爆紅甜點。

廣告 廣告

根據韓國最大搜尋引擎Naver數據，過去3個月，這款甜點的網路搜尋量飆升了20多倍。

杜拜巧克力Q餅上個月在美食外送平台上的搜尋量更激增1500倍，甚至有開發者創建一份線上地圖來追蹤哪些店家仍有庫存，而便利商店販售的版本也不斷銷售一空。

即使在韓國嚴冬氣溫驟降的情況下，顧客們仍於清晨就在店家外面大排長龍。

28歲的上班族南秀妍（Nam Su-yeon，音譯）告訴法新社：「即使一開始沒什麼興趣，但一旦聽說其他人都在吃，你就會開始好奇它到底有多好吃。」

長期以來一直為捐血者短缺而苦惱的韓國紅十字會，甚至開始提供這種餅乾來取代以往提供的含糖點心，結果造成清晨的捐血熱潮，一些捐血中心的回報率達到了平時的兩倍。

要製作這種餅乾，咖啡店會融化棉花糖，與巧克力混合製成Q彈的外層，然後填入開心果奶油醬和酥皮絲，最後在頂部撒上可可粉。

這種Q餅的價格不算便宜，重量僅50克，目前平均售價就要6500韓元（約新台幣140元）左右。

這股熱潮部分是由K-pop明星帶動，女團IVE成員張員瑛曾在Instagram上曬出嘴唇沾滿可可粉的自拍照，掀起另一波「杜拜餅乾唇」的潮流。

這股趨勢似乎也正蔓延至中國，在社群平台小紅書上，#dubaichocholate的標籤瀏覽量已超過3.29億次。

這股狂熱也導致原物料價格飆漲，自1月中旬以來，1公斤帶殼開心果的價格月增率已飆升了4倍。（編譯：李佩珊）1150120