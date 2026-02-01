「杜拜巧克力Q餅」韓女團也愛？開心果成甜點寵兒 但4族群別吃太多！

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】色澤翠綠的開心果（pistachio）憑藉濃郁的堅果香氣，迅速成為甜點界新寵，最近韓國還掀起「杜拜巧克力Q餅」風潮，滿滿開心果醬搭配外層巧克力，不僅女團成員潤娥、張員瑛都著迷，就連《黑白大廚2》安成宰主廚也在個人YouTube頻道與女兒一起動手製作，熱潮更是即將延燒至台灣。李婉萍營養師提醒，開心果屬於營養豐富的油脂與堅果類，但腎臟病患者，以及對堅果過敏、腸胃敏感或容易上火的民眾應留意別過量食用！

▲杜拜巧克力Q餅內含大量開心果醬。

셰프 안성재 Chef Sung Anh）

開心果營養價值多 還有葉黃素助3C族護眼

李婉萍營養師指出，開心果在六大類食物中屬於「油脂與堅果類」，其中含有豐富的膳食纖維，可促進腸道蠕動，幫助消化、減少便秘。開心果也是優質植物性蛋白質來源，對素食者和運動族群而言是補充蛋白質的選擇之一，有助肌肉生長與修復。

此外，開心果的脂肪以單元不飽和脂肪酸為主，適量食用有助心血管健康；在微量營養素方面，則富含維生素E、維生素B群，以及鉀、鎂等礦物質，可協助維持身體機能正常運作。同時，開心果還含有葉黃素、玉米黃素等抗氧化物質，尤其對長時間使用3C產品的族群來說是不錯的護眼食品。

熱量、膳食纖維高別貪多 這些族群吃開心果要留意

儘管好處不少，李婉萍營養師也提醒，開心果每100公克約含601大卡，10顆開心果熱量約32大卡；若無節制攝取，容易造成熱量超標、體重上升。一般民眾或糖尿病患者，每日建議攝取量約30公克，約等於2湯匙的量。

李婉萍營養師也表示，以下4族群在食用開心果之前應多加留意：

對堅果過敏者：可能引起過敏反應，如皮膚癢、紅腫或呼吸困難，應避免食用。 腸胃敏感者：開心果膳食纖維含量較高，易刺激腸胃，腸胃敏感或腸躁症患者應適量食用。 腎臟病患者：開心果含鉀量高，為避免影響腎功能，慢性腎病病患者應控制攝取。 容易上火者：開心果屬堅果類，尤其經高溫烘培，對於容易上火的人不建議每日吃超過30公克。

一週吃一大罐結果嘴破上火 營養師籲適量攝取

李婉萍營養師分享臨床觀察，有民眾一週吃下一大罐開心果，結果嘴破、喉嚨痛，體重還多了一公斤。不過，在減重的同時若將開心果作為小點心，可補充好油脂，也有助改善體重下降後的皮膚乾燥，重點是要「適量攝取」才能為健康加分。

