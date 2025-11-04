杜拜推出「全球最貴咖啡」 一杯要價3萬元

▲杜拜一間咖啡館Julith近來推出一款咖啡，要價將近1000美元（約台幣3萬元），堪稱是世界上最昂貴的咖啡。（圖／翻攝自Instagram＠julith.coffee）

[NOWnews今日新聞] 杜拜一間咖啡館近來推出一款咖啡，要價將近1000美元（約台幣3萬元），堪稱是世界上最昂貴的咖啡。由於這款咖啡是由高價售出的巴拿馬咖啡豆沖煮而成，因此要價不菲。

根據法新社報導，富裕的杜拜以其奢華的開發項目聞名，包括設有室內滑雪場的巨大購物中心、世界最高的建築以及遍佈五星級飯店的人造島，如今又添上這杯天價咖啡的新話題。

近日當地一間咖啡店Julith，推出了一款要價3600迪拉姆（約980美元）的咖啡，從1日起開始供應，限量400杯。Julith聯合創辦人薩格索茲（Serkan Sagsoz）表示，「終於等到了！全球最受矚目、評分最高的咖啡，現在正式登場！」Julith位於工業區，如今已成為咖啡迷聚集熱點。

這款天價咖啡帶有花香和果香，可以讓人聯想到茶飲。薩格索茲說，咖啡還帶有像茉莉花一樣的白色花香，也有柑橘類水果的清香，還有一絲杏桃和桃子的味道，「口感像蜂蜜般細緻甜潤。」

Julith咖啡館是在巴拿馬的一次拍賣會上，經過數小時的激烈競標，最後標到天價咖啡豆Nido 7 Geisha。20公斤咖啡豆的成交價約為220萬迪拉姆（約60萬美元，約台幣1854萬元）。

就在上個月，另一間名為Roasters的咖啡館以2500迪拉姆 的售價創下「全球最貴咖啡」金氏世界紀錄。如今Julith的新紀錄再度刷新，有人驚訝，但也有當地居民司空見慣，「這就是杜拜」，「對於富人來說，這只是另一個可以炫耀的體驗。」

這批「Nido 7 Geisha」 咖啡豆，生長於巴拿馬巴魯火山（Baru Volcano）附近的莊園。消息傳出後，來自亞洲的買家、阿聯咖啡愛好者與收藏家紛紛聯繫，希望能分得一些豆子。

但咖啡館表示，除了保留少量供應給杜拜皇室外，不打算與外界分享這批「寶藏咖啡」。

