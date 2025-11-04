杜拜推頂尖咖啡1杯3萬台幣 創下金氏世界紀錄

在黃金之城杜拜，只有更奢華、沒有最奢華，光聽這磨豆聲，1杯新台幣3萬起跳。

杜拜咖啡店老闆說，「這杯咖啡主要帶有像是茉莉花的白花香調，也有柑橘類果香，如柳橙、橘子與佛手柑，還帶有淡淡的核果氣味，像杏桃與水蜜桃。」

多層次的花果香，不但在今年8月精品咖啡大賽迷倒評審，還拿下史上最高分。只是這款來自巴拿馬巴魯火山附近莊園的藝妓咖啡豆，縱有萬般好，就是太稀少。

杜拜咖啡店老闆指出，「這一批總量僅20公斤，我們預計供應大約400杯，我們不會與其他品牌分享這批生豆，只想讓它成為本店獨家體驗。」

雖說物以稀為貴，杜拜人又看慣高檔貨，但咖啡要一口千金，除非口袋夠深，否則內心很難不掙扎。

顧客說，「我每天都在嘗試不同的咖啡豆、不同的口感，但要花那麼多錢買1杯咖啡，說真的，很難下手。」

顧客表示，「如果我真有錢，完全不在乎花費，我會試，但就是純體驗。」

店家特別保留部分咖啡豆專供杜拜王室享用，更強調沒想炒作，所以不用金杯或其他噱頭包裝，因為極品咖啡豆只做400杯，光能親口品嚐就自帶尊貴殊榮。



