▲杜拜旅遊及商業推廣局攜手KKday、GoPro力推「探索杜拜意想不到的體驗」（圖／KKday提供）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／綜合 報導】冬季旅遊不只日韓，氣候宜人、陽光充足的杜拜，近年快速成為亞洲旅客心中最熱門的避冬目的地。為進一步拓展年輕旅客族群，杜拜旅遊及商業推廣局（Visit Dubai）攜手旅遊電商平台KKday與運動攝影品牌GoPro推出全新企劃「探索杜拜意想不到的體驗」，主打全站杜拜商品滿3,000元折500元優惠，同步展開跨界內容行銷，邀請創作者以第一人稱視角呈現杜拜的多元魅力，讓更多旅人看見杜拜的真實與驚喜。

廣告 廣告

▲杜拜旅遊及商業推廣局攜手KKday、GoPro力推「探索杜拜意想不到的體驗」（圖／KKday提供）

杜拜旅遊及商業推廣局、KKday及GoPro已於10月啟動「杜拜 x GoPro x KKday內容創作者營」，邀請來自亞洲七位創作者，並由亞洲首位GoPro大使Johnny Lo與知名主持人KID林柏昇領軍，以第一人稱視角記錄杜拜冒險與文化體驗。KID林柏昇將以沉浸式敘事手法帶領觀眾深入探索沙漠日出、阿拉伯文化課程與傳統市集等體驗，完整影片將於2025年12月10日在KID官方YouTube頻道首播，精華片段則於KKday平台釋出，希望以真實、熱血及娛樂感內容激發旅客對杜拜的旅行想像與行動力。

▲世界第一高塔哈利法塔（Burj Khalifa）（圖／KKday提供）

杜拜旅遊及商業推廣局分享，近年杜拜觀光快速成長，2023與2024年旅遊人次連續創新高，今年1月至10月更突破1,570萬國際旅客，較去年同期再成長5％。旅客對深度體驗需求明顯增加，包括沙漠越野、XLine空中滑索與老杜拜文化探索等，在都市天際線與傳統文化之間，找到截然不同的旅行層次。本次企劃以「探索杜拜意想不到的體驗」為主題，強化杜拜現代與歷史並存的城市魅力，同時透過KKday長期耕耘亞洲市場的優勢，整合不同主題旅遊商品，希望讓靈感真正轉化為行動。

▲世界最大相框「杜拜畫框」（Dubai Frame）（圖／KKday提供）

KKday表示，中東市場近兩年旅遊需求展現爆發性成長，平台在2024年業績增加300％，2025年1月至9月的表現更已追平2024全年，其中杜拜佔比超過六成，穩居中東旅遊首選。預期2025年將再成長25％，杜拜將成為KKday亞洲市場旅客心中最具吸引力的中東旅遊目的地。KKday也觀察到旅客旅行模式正快速改變，過去僅短暫中轉杜拜，如今更願意延長停留天數；單日遊商品年成長已超過八成，顯示旅客從過境、觀光轉向深度文化體驗，重視與城市、文化與自然的互動。

杜拜冬季平均氣溫約25度，是亞洲旅客避寒首選，各式戶外活動、沙漠探險與親子行程在冬季尤其受到歡迎，加上每年12月至1月的杜拜購物節，更讓旅遊氛圍升溫。今年杜拜旅遊及商業推廣局與KKday共同推出即日起至12月31日「全站杜拜商品滿3,000折500元」優惠，並整合近1,500項杜拜體驗，涵蓋沙漠衝沙、舊城導覽、極限運動、水上活動與親子主題園區等主題，讓旅客能一站式規劃杜拜旅程。兩方也將持續深化合作，拓展自然、文化與親子相關體驗，並希望進一步強化「玩杜拜就找KKday」的品牌印象，帶動更多旅客把杜拜列入下一段旅程清單。