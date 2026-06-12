杜拜水電局導入代理型AI 打造首家AI原生公用事業
杜拜電力水務局（DEWA）日前舉辦「代理型AI」高階主管研討會，宣布將全面部署具備自主決策能力的 Agentic AI 技術。此舉旨在響應阿聯酋政府政策，致力於讓 DEWA 成為全球首家「AI 原生」的公用事業機構。
杜拜電力水務局（DEWA）日前於其新總部大樓 Al Shera'a 舉辦「代理型人工智慧（Agentic AI）高階主管研討會」。DEWA 董事總經理兼執行長 Saeed Mohammed Al Tayer 在會上強調，該局正積極部署最新的 Agentic AI 技術，以鞏固杜拜作為未來城市的領先地位。值得一提的是，本次會議地點 Al Shera'a 是目前全球最高、最大且最智慧的「淨正能（net-positive）」政府大樓。
Saeed Mohammed Al Tayer 指出，DEWA 的 AI 發展藍圖與阿拉伯聯合大公國（UAE）的國家戰略高度契合。阿聯酋政府正致力於推動 Agentic AI 框架，該技術具備自主執行與決策能力，目標是成為全球首個廣泛部署此類 AI 模型的國家。DEWA 則期望藉此轉型，成為全球首家「AI 原生（AI-native）」的公用事業機構。
自 2017 年啟動數位轉型以來，DEWA 已將第四次工業革命的顛覆性技術，廣泛應用於發電、輸電與配電等核心業務中。本次研討會也吸引了軟體巨頭 SAP 以及知名顧問公司麥肯錫（McKinsey）的代表參與，共同探討如何透過先進的數位基礎建設，提升營運效率並優化用戶體驗。
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