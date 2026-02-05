杜拜海灘正妹竟是陳美鳳！「全台最美歐巴桑」69歲照樣穿超辣

69歲陳美鳳無論身材樣貌，都維持凍齡。（圖／翻攝自臉書 陳美鳳 MeiFen）

69歲藝人陳美鳳因外型凍齡、身材曲線依舊凹凸有致，被外界封為「全台最美的歐巴桑」，多年來始終保持自信與優雅形象，也不吝於嘗試各種風格穿搭，展現不受年齡限制的時尚態度。近日她飛往杜拜度假，並在社群平台分享海灘美照，再度掀起網友熱議。

從照片中可見，陳美鳳站在杜拜蔚藍海岸線上，身後是整齊排列的躺椅與度假飯店景色，她身穿藍白漸層印花的無袖連身套裝，V字剪裁巧妙襯托肩頸線條，腰身設計勾勒出纖細曲線，寬褲版型隨著步伐自然飄逸，整體造型既清爽又充滿度假氛圍，頭戴草帽、腳踩白鞋，簡約卻不失質感，在陽光下顯得格外亮眼。

陳美鳳在杜拜海灘散步，穿搭大方秀出好身材。（圖／翻攝自臉書 陳美鳳 MeiFen）

陳美鳳也在臉書幽默發文寫下：「沙灘走走～會不會曬成黑貓」，語氣輕鬆自在，展現享受假期的好心情。貼文一出，立刻吸引大批粉絲湧入留言區讚美，「美鳳姐也太美了吧」、「黑也是黑美人」、「不管黑還是白都維持得相當好」、「美到發光，完全看不出年齡」，也有網友打趣表示，「哇塞！一定有一堆人來搭訕」，對此陳美鳳親自回應，謙虛笑說：「並沒有，但真的有好多帥哥，厚～超好看。」

事實上，陳美鳳過去也曾罕見吐露心聲，坦言知道外界偶爾會出現「幾歲了還這樣穿？」的聲音，但她直率表示：「只要鳳鳳自己覺得自在、過得去，就真的不會太在乎那些聲音」。這份從容與自信，也是她多年來深受粉絲喜愛的原因之一，此次杜拜度假照，陳美鳳也再次用行動證明年齡從來不是美麗與魅力的限制。

