杜拜海灘驚見超辣台灣女星！「上身猛料炸開」竟是陳美鳳逼瘋網

女星陳美鳳有著「台灣最美歐巴桑」封號，近日飛往杜拜度假，才發文透露自己忘記帶泳衣、趕緊在當地補買一套的迷糊事蹟，隨即又在社群公開一系列亮眼假期身影，只見他在灑滿陽光的海岸上自由散步，身穿一套連身套裝，展現凹凸有致的絕佳身材，由於大面積露膚，他更開玩笑：「會不會曬成黑貓」，讓超過4千名粉絲急忙到場關心：「哇塞！一定有一堆人來搭訕」。









女星陳美鳳近日飛往杜拜度假，接連在社群分享假期美照引發關注。（圖／翻攝自陳美鳳@臉書）

大V連身衣 VS 短髮辣妹 戶外室內照一次公開

陳美鳳曬出一系列在杜拜度假的美照，分別公開戶外與室內兩版本的自己，第一張照片記錄陳美鳳身穿海藍與純白配色的連身裙，上半身無袖剪裁開出大V字，讓陳美鳳的好身材猛曬太陽；隨後他公開另一張「黑暗室內」照片，鏡頭捕捉他上身穿一件領口變形的貼身白衣，一刀切的辣妹髮型超吸睛。

陳美鳳身穿海藍白配色連身裙，在灑滿陽光的海岸散步，大方展現凹凸有致的好身材。（圖／翻攝自陳美鳳@臉書）

憂曬黑成「黑貓」 粉絲狂讚超級辣



陳美鳳想到自己在陽光正好的沙灘上散步，忍不住擔心：「今天沙灘走走～會不會曬成黑貓？」，他興奮向粉絲問候：「第一次在杜拜和大家說晚安啦！不過鳳鳳這邊還是下午～」，陳美鳳飛往杜拜遊玩近況曝光，讓超過4千名粉絲留言大讚：「鳳姐真的風情萬種～長髮短髮都駕馭的很好很美！」、「超辣！天氣又讚」、「哇塞！一定有一堆人來搭訕」、「鳳姐天生麗質，不可能曬黑的」、「哇～～杜拜的海灘都閃耀起來囉～」。

陳美鳳也曬出室內短髮造型照，貼身白衣與俐落髮型同樣吸睛。（圖／翻攝自陳美鳳@臉書）





原文出處：杜拜海灘超辣台灣女星「上身猛料炸開」！網見「竟是69歲陳美鳳」跪了：哇塞…

