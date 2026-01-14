杜拜淘金夢碎怨友！八大女瘋傳性影像、辱有性病 擄人逼簽本票下場曝

記者林盈君／台北報導

去年間，從事八大的范姓女子，聽從女友人的介紹前往杜拜，未料因工作內容不如預期，加上遺失護照，被迫滯留當地1個多月。范女返台後，氣得要求女友人賠償工作及精神損失，被拒絕後，范女先是於網路散布女友人的不雅影片，又無端指控她「有性病、會仙人跳」，還找來焦姓男友人堵人，逼對方交出財物與簽下本票20萬元。台北地檢署偵結，今（14日）依散布性影像、恐嚇取財等罪起訴范女、焦男。

從事八大的范姓女子，涉嫌散布友人性影像及逼簽本票。（示意圖／資料照）

據了解，范女從事八大行業，去年3月間，她聽友人介紹前往杜拜工作，卻因工作內容不如預期、遺失護照等問題，被迫滯留杜拜約1個月。氣急敗壞的范女，還未返台就要求女友人賠償損失，遭拒絕後竟失控發文，於八大圈群組散布女友人「有性病、會仙人跳」，還要求同業不要找女友人坐檯。

另外，范女還公開女友人的個資與照片等，甚至PO出女友人的未成年性影像。范女仍不依不饒，夥同焦姓男友人佯裝找伴遊，騙女友人上車後，將其載到偏僻山區，逼女友人簽下本票及交出財物，女友人忍無可忍報警處理。14日，台北地檢署偵結，依法起訴范女、焦男。

