杜拜淘金一場空要閨密賠她20萬 結果沒有賺一毛錢還被起訴
年輕的范姓女子，去年前往杜拜淘金，原本以為靠他姿色可以賺得盆滿缽滿，不料卻因護照遺失不僅沒賺到一毛錢，還被滯留1個月大失血，范女怨陳姓閨密騙她去杜拜，不僅在網路上公布陳女個資，還PO出陳女的性愛影片截圖，甚至與焦姓男友合謀向陳女勒索20萬元，台北地檢署調查後認為范女涉犯《兒少性剥削》、《個資法》，另與男友共同涉犯《刑法》恐嚇取財得利等罪，依法起訴。
據了解，20多歲的范女與好友陳女都是在八大行業上班，陳女因為曾經前往杜拜短暫工作，覺得那裡錢相當好賺，2024年4月間告知范女這個賺錢的門路，范女聽了很心動，不久就動身前往杜拜，只不過當范女抵達杜拜後，發現情況不像陳女所說的那麼樂觀，更慘的是她的護照還遺失，她麼都不能做，在杜拜滯留1個多月才返回台灣。
范女認為陳女騙她去杜拜，就在微信的多個群組痛罵陳女，還在群組裡揭露陳女的個資，說她染上性病，甚至還PO了陳女性愛影片的截圖，要陳女賠償她這1個多月的損失以及精神賠償，陳女不得已匯了3萬5000元到范女帳戶。
范女認為她在台灣做S(性服務)，1個多月不只賺這些錢，認為陳女賠償沒有誠意，就透過管道打聽陳女到那個地點應召，再請焦姓男友開著私家轎車在現場等候，假裝是要搭載陳女的白牌車，等到陳女服務結束搭上車後，才發現誤上賊船，車上竟然還有范女。
范女與男友就將陳女載到山上逼她賠償20萬元，並且拿取陳女的手機將其網銀裡的1萬元全部轉走，陳女因為沒錢，向好友借了10萬元匯給范女，范女仍覺得不夠，要陳女再簽下9萬元的本票後才放她走。陳女不甘心遭到勒索，下山後立即報警處理。
台北地檢署調查後認為范女涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》、《個人資料保護法》，另與焦姓男友共同涉犯《刑法》恐嚇取財得利等罪，依法提起公訴。
更多太報報導
新竹第二大夜市掰了！ 樹林頭夜市1月底熄燈…網大嘆「新竹最好逛」
陸委會禁國共論壇觸及政治協商 國民黨：陸委會才應嚴守行政中立
黃國昌批對美軍購僅3000億 國防部：還有4項在內部審查
其他人也在看
李芷霖遭影射「偷吃人夫、私密照瘋傳」開告 網友被起訴
味全龍啦啦隊「小龍女」成員霖霖（李芷霖），去年遭匿名網友影射介入婚姻，私密照隨之曝光。當時李芷霖拍片駁斥當小三，並報警提告。近期案件有新的進展，士林地檢署偵結，依誹謗罪及違反《個人資料保護法》起訴許姓網友。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
桃園女子疑感情糾紛暴走 突對女童鎖喉拖行
桃園市 / 綜合報導 就在校門口，發生女學生被隨機勒脖案件！12日下午放學時間在桃園市一所小學外，一名22歲女子，疑似因為感情糾紛、情緒失控，把怒火發洩在路過的國小女童身上，女子從背後勒住女童脖子，甚至差點把人騰空舉起，幸好路過的機車騎士跟保全及時衝上前拉開人，救下女童。目前警方已經加強校園周邊巡邏，家長也決定提告傷害、恐嚇等罪，要為孩子討回公道。人行道上，一名國小女童，突然被陌生女子，從背後勒住脖子，還想將她往後拖行，女童嚇得不斷掙扎，女子卻更加用力，幾乎要把女童整個人都舉起來。民眾VS.保全說：「有有有機車騎士去幫忙。」路過騎士注意到情況不對，趕緊上前勸阻，附近社區保全也聞聲而來出手相助，動手女子被拉到一邊，女童順勢逃脫，驚魂未定的她先在原地蹲下休息，緊接著跑回學校找老師求助。民眾VS.保全說：「學生已經先跑開來了(對我先請她去學校)。」這起隨機攻擊案件，就發生在12日傍晚放學時間，桃園一所國小校門口，遭到攻擊的女學生當時，正要去上課後社團，卻遭這名22歲的張姓女子，從背後勒脖攻擊，幸好有熱心民眾出手相助，拉開傷人女子，沒想到女子的瘋狂行徑還在持續。員警VS.張姓女子說：「好了好了，夠了夠了，妳先冷靜一點，妳先蹲下來(我不要蹲啦)，妳趴下，妳給我趴下喔。」遭到員警勸阻，女子情緒瞬間失控，原來她在攻擊完女童後，還不斷對周邊民眾大聲咆哮，之後步行150公尺來到伴侶居住的社區，當街和對方拉扯把人摔倒在地。員警說：「頭往後，妳頭不要往前，妳頭小心，妳不要再撞頭。」費了九牛二虎之力，終於將女子制伏，警方查出，女子疑似因為感情糾紛，跑到伴侶社區樓下吵架，看到從對向走過去的女學生，便認為女學生看不起她，衝到對面動手攻擊。桃園市警察局埔子派出所副所長姜之維說：「為阻止其攻擊及自傷行為將其保護管束，並偕同救護人員將其送醫治療。」警方事後進行兒少保護及校園安全通報，同時加強巡查校園周邊安全，因一時的感情糾紛，隨機把女童當成發洩怒火的工具，家長現在也對女子提出傷害、恐嚇等告訴，堅持一定要告到底討回公道。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
太子詐騙全球崩2／勾結三合會「崩牙駒」 美情報網認證太子集團成中國外圍犯罪網
陳志四處詐騙，並將贓款藏在全球各地，藉洗錢將太子集團的黑錢漂白，除了自有經營的業務，如網絡賭博、虛擬幣與加密挖礦外，還透過奢華旅行與消費大量昂貴物品，如手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、豪宅、名車等高端收藏品和稀有藝術品，包括透過紐約拍賣行，購得畢卡索真跡名畫洗錢。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
驚覺落假投資陷阱 被害人釀自撞車禍成功護鈔｜#鏡新聞
昨天(1/13)下午在新北新店發生一起自撞車禍。警方深入追查發現，當下是詐團車手與被害人，進行300萬的假投資交易，過程中雙方爆發口角，並發生拉扯，才會打滑撞上一旁店家，警方也以車追人鎖定兩名嫌犯。鏡新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
毒狗報復？女縱火.男追撞害墜谷 分手情侶雙送辦！
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗有一名女子懷疑愛犬被前男友毒害死亡，縱火燒前男友的工寮，前男友趕回工寮途中，發現女子開車離開，竟然開車尾隨，並且從後方追撞她的車，將她連人帶車撞下3公尺邊坡，警消接到報案，趕緊將人救上來，所幸送醫後沒有大礙。女子因為火燒工寮，被依公共危險罪移送，而前男友則被依公共危險、家暴、殺人未遂等罪移送偵辦。一輛汽車開過轉彎處，被後面緊跟的另一輛汽車撞下道路，整輛車失控向前衝，連撞好幾根防撞桿，接著翻落3公尺的邊坡，而後方的汽車本來快掉下去，緊急拉回方向盤往道路開，停在了道路中間，男駕駛趕快下車，到邊坡查看狀況。警消人員接獲報案到場，發現轎車四輪朝天翻了下去，而女駕駛受困車內，趕緊將人救出抬上擔架送醫，興隆村村長張省南：「後面那台開很快衝過來，差一點撞到我。」這是發生在苗栗銅鑼鄉興隆村這處路口，回到現場防撞桿都被撞斷，邊坡下方物品散落，警方調查。事情發生在10日晚上大約7點40分，被撞的是40歲邱姓女子，撞她的是52郭姓前男友，女子懷疑愛犬被前男友毒死，當晚7點多縱火燒了前男友租的工寮，打給前男友後離開，前男友趕回工寮途中，會車時發現對方，掉頭追她，兩次撞擊把女子連人帶車撞下3公尺邊坡，再打電話報警。苗栗分局偵查隊副隊長薛宇宏：「郭男依公共危險、家暴、殺人未遂等罪，移送台灣苗栗地方檢察署偵辦，邱女則因縱火，依公共危險罪移送。」警方表示，女子先縱火燒前男友工寮，前男友再開車衝撞對方，互相報復兩人都被抓，警方到場後，對男子實施毒品快篩檢測，發現有毒品安非他命反應，全案偵訊後將女子和男子，雙雙移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2
悚！高雄男無照酒駕 攔腰撞飛25歲單親媽｜#鏡新聞
高雄杉林區1/10發生驚悚車禍，三十九歲曾姓男子酒駕把在路邊修車的二十五歲保養廠女員工給攔腰撞飛，女員工送醫後雙腿骨折，骨盆碎裂，犯嫌酒駕肇逃後，又在同一路段撞倒雙載機車，又再害騎士跟乘客受傷，事後被警方逮捕，酒測值0.69嚴重超標，也被檢方認定情節重大聲押獲准。根據了解，曾姓男子是地方頭痛人物，有多項酒駕跟毒品前科，四處闖禍連自己的老父親都希望他進了看守所後就不要再出來了！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
高雄酒駕衝撞車禍！ 保養廠技師彈飛骨折.骨盆碎裂
高雄市 / 綜合報導 10日下午，高雄市杉林區發生酒駕四處衝撞車禍，根據了解，肇事的曾姓男駕駛，在清水路撞了一名保養廠女性技師逃逸後，又在70公尺外衝撞一部雙載機車，事發後，保養廠業者氣憤向媒體透露，男子是地方頭痛人物，有毒品前科，這次除了酒後肇事外，疑似還涉及砸店、毆人案件，更加碼爆料，去年曾開車跑給員警追，還一度有衝撞行為。由於20出頭歲的女技師要扛起家計，現在又重傷，讓保養廠業者心疼講到哽咽，盼能重判這名肇事駕駛！保養廠外站著兩名人員，看似在查看車輛，沒想到下一秒，一部轎車從維修車輛，與遊覽車之間，高速往前衝，其中一名女技師，不幸被撞上，人彈飛重摔倒地，車殼零件四散，揚起大片煙塵，保養廠業者說：「你有沒有怎樣。」巨大聲響傳出後，內部人員嚇得趕緊出來查看，但可惡的是，肇事駕駛看到闖禍了，不但沒停下，又以高速逃離現場，保養廠業者說：「就聽到咻，就聽到碰，妹妹就不見了，車主在我們這個路上來回這樣衝來衝去，應該時速，應該有140，140有。」整起車禍就發生在高雄杉林區，10日下午3點多，事後經查又是酒駕釀禍，保養廠業者說：「一個人要扛起所有的家計，對，所以我有跟她媽媽說，不用擔心以我現在的能力，我能幫我就盡量幫。」曾姓駕駛先在清水路撞了20出頭歲的女技師，導致他腿部骨折、骨盆碎裂，接著在70公尺外，又撞上上一部雙載機車繼續逃，一小時候警方在山仙路將他查獲，因散發濃濃酒氣，酒測值達0.69。旗山分局交通組組長洪家和說：「涉嫌酒後駕車公共危險及肇事逃逸(致人受傷)，並建請檢察官向法院聲請羈押獲准。」喝酒上路害己又害人，而現在這名駕駛遭起底，是地方頭痛人物，有毒品前科，保養廠業者說：「中午的時候就已經，已經惹事了，就好像疑似有打了人，2025年9月16的時候就在旗山也是跑給警察追。」根據保養廠老闆透露，當天駕駛還涉及砸店、毆人案件，去年疑似還曾開車衝撞員警，究竟當天一共犯下多少案件，現在警方也持續追，但人在被逮後，法院裁定收押。 ※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。 《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦
中部中心/邱俊超 苗栗報導持續追蹤這起不單純車禍，竟然涉及了恐怖情人，剪不斷理還亂的愛恨糾葛！警方抽絲剝繭發現，這一對昔日戀人，因為毒殺愛犬的疑雲，女方憤而到男方工寮縱火後離開，在途中卻剛好被男方看到，一路尾隨，蓄意衝撞，導致前女友翻車！案發後雙方互控多項罪名，男方還疑似涉及毒駕！恐怖情人前女友涉縱火。看看這個貨櫃屋，被燒燬了左半邊，原本停在前方的腳踏車，也被燒到快熔化，涉嫌縱火的，就是被追撞的邱姓女子！警方調查，40歲的邱姓女子，與52歲的郭姓男子，兩人原本是舊情人，雖然表面上分了手，其實，還放不了手，更是新仇加舊恨！女方懷疑，男方疑似毒殺自己的愛犬，女方憤而到男方，位在苗栗縣銅鑼鄉興隆村的工寮縱火，犯案完後她開車離開，在途中卻剛好被聞訊而來的男方堵到，就尾隨在女方車輛後方，還油門一催，硬是衝撞前女友的車子後方，害她摔落邊坡！女方受了外傷，但意識是清楚的，她指控男方，有家暴行為，這次還追撞她，是恨不得殺了她嗎？涉嫌殺人未遂等罪嫌！男方另外毒品快篩檢測，有安非他命陽性反應，須驗尿確認。涉嫌毒駕、公共危險等，被移送法辦！女方則因為縱火，涉嫌違反公共危險罪嫌！這對恐怖情人的愛恨糾葛，剪不斷理還亂，以雙雙送辦暫告一段落！恐怖情人前女友涉縱火。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家》專偷「經典車」！賊闖警局對面停車場 多名車主受害
新北土城廣福派出所，對面的地下停車場，發生竊案，多名車主受害，警方獲報後調閱監視器，發現竊賊當時騎著偷來的車犯案，一共偷走三頂安全帽，一輛機車，還有一輛經典機車的側蓋，目前已經尋獲機車和其中一頂安全帽，稍早也將嫌犯拘提到案。 #經典車#警局對面#竊案東森新聞影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
判決出爐! 蘆洲女金項鍊曾遭搶 警循線追查成功逮嫌
社會中心／綜合報導再過一個月，就要農曆新年，不少人喜歡戴黃金，沾沾喜氣，新北蘆洲一名女子去年4月和友人騎機車雙載，沒想到半路，遇到歹徒，搶走脖子上的金項鍊，最後警方循線追查才逮到人，判決也出爐，好在金項鍊失而復得，不然就虧大了，因為黃金去年4月每錢1萬3340元，短短8個多月，現在已經漲破1萬8200元。穿黑色背心的男子，騎著機車，一路尾隨，突然一個伸手，就將右邊的機車後座女子，脖子上的金項鍊扯下，整條搶走，加速逃逸。事發在新北蘆洲長安街，去年4月20號，一名女子和友人騎機車雙載，沒想到半路，遇到歹徒，搶走脖子上的金項鍊，最後警方循線追查才逮到人。警方對著嫌犯說，「人家就說你，搶他金項鍊，監視器都調好了，鞋子褲子衣服都一模一樣，安全帽一模一樣、髮型一模一樣，會冤枉你嗎」。警方當場逮人，原來是名毒犯，判決已經出爐，好在金項鍊失而復得，不然就虧大了，因為黃金去年4月每錢1萬3340元，短短8個多月，現在每錢已經漲到18290元。黃金驚驚漲 警方呼籲財不露白 避免歹徒覬覦（圖／民視新聞）蘆洲警分局偵查隊警務員李延昱呼籲說，「近年金價持續攀升，適逢年節將近，民眾若攜帶大量現金或購買金飾，務必提高警覺，切記「財不露白」，避免成為歹徒覬覦目標」。畢竟年關將近，就怕又出現黃金大盜，因為金價驚驚漲，國際金價今天衝到每盎司4612美元，預估在國際地緣政治持續升溫下，黃金還會再漲。黃金驚驚漲 每盎司已經來到4612美元（圖／翻攝自''黃金價格資訊站''）台北市金銀珠寶公會理事長石文信表示，「預期的話，今年的金價上看5000的機率非常大，甚至於有一些機構，已經看到5200，地緣政政治的問題，相對的沒有解決的話，那推升黃金金價，是一個非常重要的因素」。黃金持續走強，遲遲看不到天花板，何時衝破5000美元大關？也引發市場高度關注。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：黃金驚驚漲 警方呼籲財不露白 避免歹徒覬覦 更多民視新聞報導美新一波伊朗關稅手段中國首當其衝 北京對德黑蘭石油依賴程度有多高？買車再等等！傳台美談判「美國車進口關稅17.5%降至0%」台股.台積電雙創高 搶賺紅包行情 3招選股心法民視財經網影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
愛沙尼亞擬調整毒品量刑 使用者從寬、販毒從嚴
（中央社記者游堯茹維爾紐斯12日專電）愛沙尼亞司法部提出刑法修正草案，擬放寬對毒品使用者的處罰，加重對毒品販售行為的規範，以更清楚區分成癮者與犯罪者。若獲通過，將調高「大量毒品」的刑事認定門檻，改變現行毒品持有與使用的量刑標準。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 207
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 5
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 194
周杰倫爭戰澳網首輪遭淘汰！ 戴太陽眼鏡帥氣登場全場嗨翻
周杰倫日前宣布將參與澳洲網球公開賽的「一分大滿貫」賽事，冠軍可以拿到100萬美金，他也放話如果真的全贏將會把獎金全數捐出，但他也謙虛表示，因為賽事進行很快，希望能夠摸到球就好。周杰倫首輪的對手是24歲的業餘冠軍彼得約維奇（Petar Jovic）。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 55
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 60
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 129
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 31