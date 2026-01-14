杜拜淘金一場空要閨密賠她20萬 結果沒有賺一毛錢還被起訴

范女日前被約談到案，訊後以10萬元交保。資料照。呂志明攝



年輕的范姓女子，去年前往杜拜淘金，原本以為靠他姿色可以賺得盆滿缽滿，不料卻因護照遺失不僅沒賺到一毛錢，還被滯留1個月大失血，范女怨陳姓閨密騙她去杜拜，不僅在網路上公布陳女個資，還PO出陳女的性愛影片截圖，甚至與焦姓男友合謀向陳女勒索20萬元，台北地檢署調查後認為范女涉犯《兒少性剥削》、《個資法》，另與男友共同涉犯《刑法》恐嚇取財得利等罪，依法起訴。

據了解，20多歲的范女與好友陳女都是在八大行業上班，陳女因為曾經前往杜拜短暫工作，覺得那裡錢相當好賺，2024年4月間告知范女這個賺錢的門路，范女聽了很心動，不久就動身前往杜拜，只不過當范女抵達杜拜後，發現情況不像陳女所說的那麼樂觀，更慘的是她的護照還遺失，她麼都不能做，在杜拜滯留1個多月才返回台灣。

范女認為陳女騙她去杜拜，就在微信的多個群組痛罵陳女，還在群組裡揭露陳女的個資，說她染上性病，甚至還PO了陳女性愛影片的截圖，要陳女賠償她這1個多月的損失以及精神賠償，陳女不得已匯了3萬5000元到范女帳戶。

范女認為她在台灣做S(性服務)，1個多月不只賺這些錢，認為陳女賠償沒有誠意，就透過管道打聽陳女到那個地點應召，再請焦姓男友開著私家轎車在現場等候，假裝是要搭載陳女的白牌車，等到陳女服務結束搭上車後，才發現誤上賊船，車上竟然還有范女。

范女與男友就將陳女載到山上逼她賠償20萬元，並且拿取陳女的手機將其網銀裡的1萬元全部轉走，陳女因為沒錢，向好友借了10萬元匯給范女，范女仍覺得不夠，要陳女再簽下9萬元的本票後才放她走。陳女不甘心遭到勒索，下山後立即報警處理。

台北地檢署調查後認為范女涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》、《個人資料保護法》，另與焦姓男友共同涉犯《刑法》恐嚇取財得利等罪，依法提起公訴。

