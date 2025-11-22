杜拜航展墜機意外！ 印度國產「光輝戰機」 表演時突失動力
正在中東舉行的杜拜航空展，最後一天卻發生墜機意外！1架隸屬印度空軍的「光輝」戰機，在飛行表演時突然失去動力，在大量航空迷目睹下墜毀。印度空軍證實，飛行員已經不幸罹難，只是墜機的原因仍待調查。「光輝」戰機，是由印度接受美軍技術，國產國造的飛機，從2015年投入服役至今，只發生過一次意外。
杜拜航展驚傳墜機意外，一架隸屬於印度空軍的光輝戰機在表演過程中突然墜毀，現場瞬間竄出火光與濃煙，造成機上飛行員不幸罹難。這起事故發生於杜拜當地時間21日，正值杜拜航展最後一天。根據目擊者描述，飛機在低空飛行時似乎完全失去動力，在空中不斷翻轉後直接撞向地面。事故原因目前仍有待印度空軍進一步調查釐清。
事故發生當時，這架印度光輝戰機正在進行低空飛行表演。然而意外發生得十分突然，飛機在一瞬間直接衝向地面，隨即爆出火光與濃煙。在場的航空迷目睹墜機瞬間都嚇呆了，救護車和消防車隨即急忙趕往現場。根據目擊者表示，當時飛機的飛行高度非常低，因此直接墜落地面。
一位美聯社記者描述，他和兒子正在觀看航展表演，看到光輝戰機在跑道上空盤旋。當他低頭與兒子交談時，墜機事件就發生了。他聽到周圍人群的驚呼聲，抬頭時只見現場已是熊熊大火，並瀰漫著濃煙。
印度空軍在事故後證實，機上飛行員在這次意外中不幸罹難。光輝戰機是印度的國產戰機，由印度航空有限公司打造，主要目的是為了取代老舊的米格-21戰機。這款戰機於2015年交付使用，目前現役戰機總共有37架。它的最大速度可達1.6馬赫，最遠航程可達1850公里。
值得注意的是，光輝戰機服役至今僅發生過一次意外，而這次參加杜拜航展卻不幸墜機。關於此次事故的確切原因，還需要等待印度空軍進行詳細調查後才能釐清。
