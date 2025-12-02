杜拜航展摔飛機 印網竟說「贏麻了」! 稱光輝才摔2次 梟龍摔了6次
[Newtalk新聞] 11 月 21 日，杜拜航展上突然一聲巨響，印度國產 LCA 「光輝」戰機直接墜落在跑道上，飛行員來不及彈射逃生當場殞命。但不少印度網友事後卻高喊：「贏麻了！這都比巴基斯坦的梟龍安全！」
印度網友的核心理由是：比墜機次數，「梟龍墜了 6 次，光輝才墜 2 次，這不就是更安全嗎？」
對此，中國軍事專欄《子桑鷹脉》今 ( 2 ) 日指出，評判戰機安全，看的是墜毀率，不是絕對次數。
梟龍現在全球服役超 200 架，如按印度說的墜了 6 架，墜毀率也才 3%；光輝總共造了 30 架，已經摔了 2 架，墜毀率直奔 6.7%，接近梟龍的 2 倍！
再從飛行時長這個硬指標來看，梟龍機隊累計飛了超 4 萬小時，平均每 250 小時出一次事故；而光輝從服役到現在，總飛行時長才 1,954 小時，算下來平均每 65 小時就摔一架。梟龍摔一次的時間，夠光輝摔 4 次了。
《子桑鷹脉》批評，印度網友的「贏麻三部曲」第二步就是甩鍋。事故剛發生，就有人跳出來喊：「這鍋得美國背！光輝的引擎是通用電氣造的，肯定是引擎不行！」
不過，印度政府前幾天才剛跟通用電氣簽了 113 台 F404 引擎訂單。如果是引擎有問題，印度政府為何還要繼續大買?
《子桑鷹脉》總結，從 1983 年立項到現在，光輝戰機折騰了 40 年，成本超支 10 倍，性能還不如隔壁巴基斯坦的梟龍。
