杜拜航展驚悚畫面曝光！印度光輝戰機空中失控 失控墜地爆炸瞬間成火海

印度『光輝』戰機在杜拜航展表演時不幸墜毀，現場濃煙直竄。（圖／翻攝自NDTV網頁）

在阿拉伯聯合大公國舉行的杜拜航空展今（21）日下午發生重大飛安事故，一架參與表演的印度「光輝」（Tejas）戰鬥機在執行特技飛行時突然失控墜毀，機體當場爆炸起火，竄出濃濃黑煙，現場群眾驚聲尖叫，救難人員迅速趕赴現場進行滅火與後續處理。印度空軍隨後證實，機上飛行員不幸喪生，並向其家屬表達深切哀悼。

杜拜消防與救援人員迅速抵達現場撲救與封鎖區域。（圖／達志／美聯社，下同）

從目擊者與影片畫面可見，墜毀瞬間機體迅速解體燃燒，現場冒出大股黑煙，引發觀眾一陣恐慌。另據NDTV報導，事發時間約為當地下午2點10分，該戰機原正執行一段低空飛行動作，疑似因負G操作未能順利拉起而以高速墜地。杜拜政府表示，第一時間已派遣消防與急救隊伍進駐現場控制情勢。

事故戰機隸屬印度空軍『光輝』展示編隊，飛行員罹難令人哀痛。

「光輝」是印度斯坦航空公司（HAL）研發的輕型戰鬥機，屬於4.5代多用途機種，主要用於防空、近距空中支援與對地攻擊任務。該機型為印度軍事自主化代表，亦經常被派赴國際航展亮相，以提升出口能見度。阿根廷曾在2023年與印度簽署協議，採購15架光輝戰機，總價約10.5億美元。

這起事故是近兩年內「光輝」戰機第二度發生墜機。2024年3月，一架同型機在印度拉賈斯坦邦發生墜毀，所幸當時飛行員成功彈射逃生。相較之下，本次事故中飛行員未能彈出脫困，也引發外界對該機型安全機制再度關注。印度國防單位已宣布成立事故調查委員會，進一步釐清原因。

光輝戰機執行高難度特技動作，不料失速墜落釀悲劇。

杜拜航展為全球規模最大的航空展之一，每屆皆吸引各國展出新型軍機與民航科技。此次事故不僅導致飛行員喪命，也為本屆航展蒙上一層陰影。印方表示，將全面檢視相關安全流程，確保後續展示飛行不再發生類似意外。

