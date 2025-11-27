杜拜警局放人了！台男突被捕竟不知任何原因

▲台灣旅客陳男與妻子楊女原預計展開中東16日之旅，卻在阿布達比轉機時突遇意外，陳男竟遭5名警察帶走失聯。（圖／家屬提供）

[NOWnews今日新聞] 一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在阿布達比轉機時遭全副武裝的警察攔下帶走，從此失去聯繫。不過，在外界馳援、協調下，陳妻今（28）日傳回好消息，陳男於土耳其時間清晨1底左右已平安獲釋，並由杜拜辦事處長接回家裡住。外交部也說明，駐處於杜拜時間11月28日凌晨1點30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。

來自雲林的一對陳姓夫妻近期參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫。陳妻急向外求援，在台灣各界與外交部駐杜拜辦事處積極協調後，確認陳男人目前在杜拜警察局，而陳男今清晨已平安獲釋，陳妻越洋傳回好消息，由於當地時間為凌晨1點左右，由杜拜辦事處長接回他家裡住。

陳妻指出，今天清晨6點左右接獲先生傳來訊息，先生在土耳其時間凌晨12點半，杜拜時間凌晨1點左右從警察局出來，沒有護照、沒有行李，向杜拜辦事處長求救，由處長接到他家裡去住。先生也不知道為什麼會被帶走，對方從頭到尾都沒有跟他講是犯什麼罪。

對此，外交部說明，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫。駐處於杜拜時間11月28日凌晨1:30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。

外交部指出，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。

