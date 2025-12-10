杜拜變身亞洲客避冬新寵 遊客賴著不走「過境變深度遊」

冬季旅遊旺季來臨，當多數台灣旅客仍鎖定日韓滑雪賞雪時，中東旅遊市場卻悄悄上演一場「熱」戰。杜拜旅遊及商業推廣局（Visit Dubai）近期大動作結盟台灣旅遊電商龍頭KKday與運動攝影品牌GoPro，試圖扭轉杜拜僅是「奢華」或「轉機點」的刻板印象，透過知名藝人KID（林柏昇）的極限視角與數據化行銷，強攻追求深度體驗的亞洲年輕客群。

中東旅遊爆發 KKday業績翻三倍

根據KKday公布的最新平台數據，中東旅遊市場近2年呈現爆發性成長，2024年業績較前一年激增300％，且動能延續至今年，光是2025年前三季的業績，就已追平2024全年水準。其中，杜拜作為領頭羊，佔據了KKday中東市場超過60％的佔比，平台更預估2025年將再成長25％。

這股成長動能來自於消費者行為的顯著改變。KKday分析，受惠於航空網絡擴張與簽證放寬，亞洲旅客不再滿足於杜拜機場的短暫停留。數據顯示，「單日遊」商品年成長超過80％，顯示旅客傾向將原本的轉機行程延長為1至2天的「過境旅遊」，甚至專程入境進行深度探索。

擺脫土豪標籤 改打「極限體驗」與「內容行銷」

為了承接這股旅遊紅利，杜拜官方改變策略，不再只強打帆船飯店或購物中心，而是將觸角伸向強調「體驗」的年輕族群。杜拜今年1至10月已迎來1,570萬國際旅客，創下歷史新高，為了進一步擴大市佔，官方找上擅長數位行銷的KKday與強調第一人稱視角的GoPro，啟動三方策略合作 。

這項名為「探索杜拜意想不到的體驗」的企劃，找來瘋面子KID（林柏昇）與GoPro大使Johnny Lo領軍。KID將透過沉浸式鏡頭，紀錄沙漠日出、傳統市集以及各類極限運動，試圖用「熱血」與「真實」的畫面，取代過去杜拜給人高不可攀的距離感。

鎖定避冬商機 祭出優惠搶客

杜拜冬季平均氣溫約25°C，氣候宜人，正適合發展戶外活動，看準亞洲旅客的避冬需求，三方合作不僅止於內容行銷，更透過價格戰搶市。KKday宣布即日起至年底，推出全站杜拜商品「滿3,000折500」的限時優惠，整合了沙漠衝沙、舊城導覽、高空跳傘等近1,500支體驗商品，試圖將網路流量變現為實際訂單。

杜拜旅遊及商業推廣局指出，其「D33經濟議程」目標是在未來10年將經濟規模翻倍，並成為全球前三大旅遊城市，此次與台灣平台的深度結盟，顯見亞洲市場在其全球佈局中已佔有關鍵地位，未來將持續開發結合自然與在地文化的產品，深化「玩杜拜」的品牌形象。