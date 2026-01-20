杜拜轉機被誤認＂通緝犯＂ 陳先生滯留55天終返台

政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

台灣一對陳姓夫婦，去年11月底前往歐洲旅遊，沒想到在杜辦轉機時，陳先生突然遭武裝人員帶走，甚至銬上腳鐐，外交部介入了解，發現竟是當地AI系統，將陳先生誤標註為通緝犯，沒想到後續陳先生的護照，也被當地檢警遺失，經過長達近兩個月的時間，這個月17日，才順利返回國門。





杜拜轉機被誤認為通緝犯 陳先生滯留55天終返台

雲林一名陳先生去年11月底在杜拜轉機遭滯留 經後續了解發現是當地AI系統誤將他標示為通緝犯（圖／民視新聞）

遭滯留杜拜台人陳先生：「這個過程真的是，我做夢都沒有想到。」

回想轉機歷程，陳先生言談間仍透露出驚恐，作夢也沒想到，準備飛往歐洲旅遊，竟在阿布達比遭武警拘留，這一待，就是55天。

遭滯留杜拜台人陳先生：「我20年前有到過杜拜參展而已，其他時間我都沒有去過，那時候警察說，你涉及到侵占財產，我說奇怪我來都沒有來過，我怎麼隔空跟人家侵占財產。」

陳先生妻子：「我先生（第一天）弄了腳鐐，真的是非常辛苦，被當成是囚犯，而且也沒有辦法跟外面做聯繫。」





陳先生當時和太太準備去歐洲旅遊沒想到在杜拜時陳先生遭滯留 返台後夫妻也現身立法院感謝韓國瑜居中協助（圖／民視新聞）









原來陳先生被當地AI系統，誤標為通緝犯，夫妻倆分離近兩個月，如今先生平安返台，兩人現身立法院，向立法院長韓國瑜及立委張嘉郡致謝，不過其實能圓滿落幕，外交部功勞也不少。

回顧這場驚魂記，11月24日，陳先生到杜拜轉機，遭武警扣留，我國駐杜拜辦事處同天接獲家屬通報，28日凌晨陳先生獲釋，辦事處處長破例，讓他暫住宿舍，到了12月3日，陪同前往警局辦理行政程序，17日協助到機場找回行李，直到今年1月確認烏龍一場，8日，當地檢警才解除陳先生的旅行禁令，但由於陳先生護照遭杜拜檢警搞丟，駐處也協助取得遺失證明，長達近2個月時間，陳先生這個月17日，總算飛抵台灣。

外交部發言人蕭光偉：「（駐處）確認陳先生可以離境之後，於1/16晚間，也載送陳先生赴阿布達比機場，搭機離境，本案在協處過程當中，也都在符合當地法令前提下，為國人爭取，並維護最大的應有權利。」

立法院長韓國瑜：「外交系統跟僑務系統，一定要建立一個旅遊，外國旅遊旅行的安全網。」





我國駐杜拜辦事處期間不斷協助陳先生 外交部發言人蕭光偉表示皆在符合當地法規前題下為國人爭取應有權利（圖／民視新聞）









原先只是開心出遊，卻因國外AI系統誤標，讓陳先生受到無妄之災，2025出國，直到2026才回家，也留下難忘又驚恐回憶。

