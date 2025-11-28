杜拜遭捕台男獲釋 行李 護照仍扣押！ 張嘉郡籲外交部積極協助

台男杜拜遭捕，外交部指出已於凌晨獲釋！張嘉郡今呼籲外交部應有具體作為，持續協助追討護照。（劉宇捷攝）

雲林陳姓男子赴歐旅行，中途經杜拜阿布達比轉機時被武警逮捕拘留；據外交部最新聲明表示，陳男已於28日凌晨1點30分獲警方釋放，先暫時安置於我杜拜辦事處職務宿舍。主動參與援助行動的國民黨立委張嘉郡今也呼籲外交部，第一時間的協助應更積極、具體，避免國人孤立無援，進而產生對政府不信任的狀況。

張嘉郡今日在立院表示，家屬陳太太起初求助外交部，但隔了3天，外交部沒有辦法及時的給予幫忙，甚至一開始還希望陳太太自己去請律師，才能在律師陪同下探望陳男，而陳太太也只好無奈依原計畫先隨團到土耳其。

張嘉郡說，立法院長韓國瑜知悉後，希望她可以主動來協助陳姓夫婦，她也跟在土耳其的陳太太取得聯繫，表達關心並想辦法協助，張嘉郡同時也聯繫外交部，希望協助為陳姓夫婦聘請律師，後續也在律師陪同下，成功在杜拜凌晨1點左右將陳男帶回。

她表示，目前陳先生身上沒有任何錢也沒有行李，只好先借住在當地外交部駐處長的家裡，不過目前他的行李跟護照還在被扣押中，律師也將繼續幫他釐清為什麼陳男被帶走，我們也希望外交部可以持續為陳先生來提供後續協助。

張嘉郡也呼籲，外交部可以再積極一點，不能讓在全世界旅行的臺灣人有孤立無援的狀況，政府應該是我們最大的靠山，最能夠保護我們國人的依賴的對象；如果外交部是用這種消極的態度，會讓很多國人產生一個不信任的心態。希望爾後外交部可以更加具體、更加積極的去協助我們台灣的旅外國人。

對此，我外交部今說明，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫。駐處於杜拜時間11月28日凌晨1：30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。

我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。

