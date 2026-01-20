杜拜遭捕陳男17日已回台 外交部曝當局搞丟護照：已協助

外交部發言人蕭光偉今日證實，杜拜遭捕陳男17日已回台灣，由於當局搞丟陳男護照，駐處已核發證明協助離境。（劉宇捷攝）

台灣籍陳姓男子去年底赴杜拜轉機遭捕並被拘留，經外交部出面協助家屬進行交涉事宜。外交部今（20）日也證實，已於本月8日協助解除當地旅遊禁令，陳姓男子也於17日順利返台；期間，外交部安排及陪同就診、交通、短期住宿、生活便餐等事宜。由於阿布達比當局遺失當事人護照，駐處也協助核發入國證明書，使得離境。

有關杜拜遭捕的陳姓男子後續進展，外交部發言人蕭光偉今日指出，陳姓國人於去年的11月24日在阿布達比機場遭當地警方拘捕，之後在28號獲釋。經過他的委任律師向當地警方釐清當事人沒有涉及相關的案件之後，阿聯警方已經在今年的1月8日解除陳姓國人的旅行禁令，而陳先生也在1月17日搭機抵台。

至於有關外館協助的部分，外交部表示，我國駐杜拜辦事處從事發之後就立即在符合當地法令的前提下，積極提供各項行政協助。例如，持續陪同陳先生向阿布達比以及杜拜兩地的檢警單位釐清案情，安排會晤多位律師協助，向阿聯政府提出解除旅行禁令的相關申請；另外也協助陪同就診、交通接送、短期住宿以及常備用藥、還有生活便餐等相關生活照料。

在駐外館處的協助下，已在去年的12月12日協助尋回所有個人的行李，也協助當事人於12月17日聘請律師辦理後續的訴訟事宜。

蕭光偉也說明，由於阿布達比當局遺失了當事人的護照，駐處在1月14日也協助陳先生取得護照遺失證明，以利持憑駐處所核發的入國證明書離境。1月15日在駐處聯繫相關單位確認陳先生可以離境之後，於1月16日晚間載送陳先生赴阿布達比機場搭機離境，並在1月17日抵臺。

蕭光偉強調，外交部十分重視國人旅外的權益，本案在協處過程當中，也都在符合當地法令的前提下，為國人爭取並維護最大的應有權益。

