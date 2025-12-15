杜拜2000架無人機做出「史上最大俄羅斯方塊」!真的能對戰創電玩史里程碑

經典遊戲《俄羅斯方塊》突破螢幕限制，飛上夜空！杜拜知名地標「杜拜之框」(Dubai Frame) 於13日晚間化身全球最大、可即時操作的《俄羅斯方塊》空中舞台，Red Bull動用超過2,000架無人機，在夜空中即時構築可操作的遊戲畫面，打造首屆Red Bull Tetris世界總決賽，創下電玩遊戲史上的嶄新里程碑。

Red Bull Tetris世界總決賽是由選手透過搖桿操作俄羅斯方塊，遊戲畫面由無人機即時在空中呈現。（來源：Red Bull官方提供）

首屆 Red Bull Tetris 世界總決賽匯聚來自 60 個國家的國家冠軍選手，歷經兩天分組排名賽與一對一淘汰賽後，由土耳其選手Fehmi Atalar與秘魯選手Leo Solórzano晉級決賽，在杜拜之框進行最終對戰，最終由年僅19歲的Fehmi Atalar奪冠，成為Red Bull Tetris首位世界冠軍。台灣選手代表謝博淮，則是自Red Bull Tetris手機資格賽一路晉級至準決賽，最終名列全球前32強。

本次賽事以杜拜之框高 150 公尺、寬 93 公尺的建築結構作為空中遊戲邊界，透過無人機技術即時呈現完整可操作的 Tetrimino 方塊遊戲網格，創下全球首場官方認證、可即時遊玩的空中《俄羅斯方塊》紀錄，同時也是目前規模最大的可操作《俄羅斯方塊》裝置，並超越 2014 年美國費城以建築 LED 外牆呈現的螢幕版本，首度以開放空域完成即時互動遊玩。

有別於傳統玩法，Red Bull Tetris自手機資格賽至世界準決賽，導入重力變化、速度加成、「黃金方塊 (Golden Tetrimino)」與特殊道具等強化機制，全面考驗選手在不同節奏與條件下的臨場判斷與操作精準度。最終決賽於杜拜之框前進行，選手透過搖桿操作《俄羅斯方塊》，遊戲畫面由無人機即時於空中呈現，選手須對著夜空完成 5 分鐘賽事，創造前所未見的競技體驗。

活動由精湛無人機表演的Lumasky 操刀超過 2,000 架無人機編隊，並攜手藝術家 El Waili 與杜拜交響樂團 Firdaus Orchestra 現場演出，重新詮釋《俄羅斯方塊》經典配樂，融合電子與管弦樂元素，為現場帶來沈浸式的視聽體驗。

Red Bull Tetris 世界總決賽透過無人機技術與地標建築的結合，將《俄羅斯方塊》從螢幕帶入戶外空間，呈現電競與大型公共娛樂結合的全新形式。

