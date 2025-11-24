杜政哲客串演出《舊金山美容院》 劉品言自嘲：聽說劉品言很胖
TVBS原創劇集《舊金山美容院》本週多段感情線同步升溫，劉品言嫉妒心爆棚、章廣辰直球護愛、楊晴更被撞見與已婚熟男的曖昧互動，劇情高潮迭起，引發眾人熱烈猜測後續發展。
《舊金山美容院》開播以來，以生活化、接地氣的表演方式深受觀眾喜愛，演員間自然又逗趣的默契更成為收視亮點。本週劇情，編劇兼導演的杜政哲更客串演出，透過劇組名義借林麗穎（劉品言 飾）的家拍攝。沒想到劇中林麗穎聽聞「劉品言本人」要到家裡拍戲，竟自我調侃：「聽說劉品言很胖。」劉品言的即興發揮意外製造出笑點彩蛋。
劉品言、連晨翔飾演的林麗穎與江之浩，長期維持「友達以上、戀人未滿」的微妙關係，本週終於出現微妙變化。當江之浩聊起臨臨早餐老闆的難忘故人時，意外勾起麗穎對江之浩初戀對象的好奇心，不停追問「是誰？」曖昧互動讓觀眾敲碗：「請趕上現實生活的進度啦！」
另一對人氣組合鄧惟宇、江之璐更迎來劇情大爆點。方志友飾演的江之璐在酒店上班，面臨大老闆開口包養，沒想到激發鄧惟宇（章廣辰 飾）強烈的保護欲。他當著眾人面宣示：「我是她男友」、「我養她！」事後更深情告白，兩人直接在酒店廁所上演火花四射的熱吻戲碼。方志友談到與章廣辰的合作，笑說：「我們的相遇跟第一次接吻都很有『味道』，一開始是在家裡上廁所被他撞見，到後來在酒店廁所深情激吻。」兩段「廁所奇遇」讓方志友害羞又感好笑。
首次詮釋酒店小姐的方志友，因為完全沒酒量而非常緊張。導演甚至希望她模仿韓國女團BLACKPINK成員Jennie的魅惑氣場，讓她忍不住在內心吶喊：「我哪模仿得了啦！」但她仍敬業地每天看對方的影片做功課，努力調整氣場。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
