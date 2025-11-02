杜文珍6度強調 豬瘟無新增個案

非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍（左）2日在記者會上連講6次「沒有新增個案」。（馮惠宜攝）

台中爆發非洲豬瘟疫情致全國豬隻禁運禁宰15天，中央前進應變所指揮官杜文珍2日在記者會上連講6次「沒有新增個案」，強調「目前除台中案例場外，全國並無新增案例」；台中市長盧秀燕也說防疫初見曙光，最後關鍵5天，讓疫情止於案場，便可達成早日清零解封的目的。

杜文珍指出，防疫工作已進入為期15天的第三階段，這是整體防疫關鍵時期。前兩階段共10天的強化措施，經疫調與監測均未發現其他異常。第三階段將進一步強化化製車全程監控、落實豬場管理、對高風險關聯場再加嚴稽查等3項重點。她強調，中央前進應變所將與台中市政府攜手努力將該案例清除，守護全國養豬產業與民生經濟安全。

盧秀燕表示，自10月27日起，市府即主動「自動加嚴」，成為全國唯一對每頭斃死豬全面採檢的縣市，截至目前結果全為陰性。第二階段市府主動向中央申請擴大採檢至飼主住所10處，結果皆為陰性；1日擴大採檢周邊排水溝渠2處也是陰性。此外，為避免環境擾動影響後續檢測，市府擴大封鎖案場周邊道路並實施出入管制。

台中市副市長鄭照新補充，中市高風險場由原本55場增加至57場，新增的2處包括：追蹤案例場關聯場時間軸自9月往前推至8月15日，新增1處列為高風險場；另1處為太平區圈養6頭山豬的豬場。市府獲報後於2日凌晨即派員進行環境與糞便採樣，經中興大學實驗室初篩，非洲豬瘟病毒檢驗均為陰性。

針對案例場環境髒亂、地面堆積10公分豬糞、環境生物管理欠佳情況，防檢署副組長余俊明回應，「清潔是消毒的前提」，若環境未徹底清理，後續消毒成效勢必受影響。他也坦言，中央雖然針對豬場防疫生物安全提出指引，但對於豬場內部環境的具體清潔規範，例如雜物的堆積標準，以及豬糞應多久清運一次的頻率，現有規範沒有明確的規定或指引，將研議修訂。

台中市動保處則表示，現行稽查多依據《畜牧場衛生管理紀錄簿》進行，主要確認每周消毒紀錄，加上豬農為避免外人進場造成防疫風險，僅在有異常死亡通報時才會深入豬場檢查，也導致現場查核難以全面落實。