杜汶澤台北市中心開麵館 曝老婆罹癌治療後近況

杜汶澤打造的港式小吃品牌「小杜麵館」6日正式在台北開張。（杜欣穎攝）

港星杜汶澤來台定居5年，6日他打造的港式小吃品牌「小杜麵館」正式在台北開張，首位客人早上就在店門口排隊3小時才吃到，讓他十分驚喜。去年他的妻子田蕊妮罹患肺腺癌開刀治療，他坦言現在每半年要回去追蹤，最近也才剛接受檢查，目前一切狀況正常。

最近香港宏福苑大火，造成嚴重死傷，他表示，看到非常痛苦，而且有消防員身亡，他也捐了一點錢，「我知道香港很多人捐錢，但我希望幫助罹難消防的家屬，所以直接把錢轉到他們戶頭」。

這次店面選在台北市中心，杜汶澤透露，最大的困難就是找員工，「台灣經濟發展太好，有時候新人來了1、2天就不做了。」不過目前員工已經到齊，他笑說，之後若有機會開第2間店，要找員工才會是大問題。

最後，談到正在籌備的電影，他也說目前還在前期作業，會安排下午時間處理，新作明年6月開拍，更說自己是當導演，現在電影工作基本上都會以幕後為主。

