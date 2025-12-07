生活中心／孟嘉美、陳泊翰 台北報導

港星杜汶澤來台五年，卸下明星光環，他改當餐廳老闆，說要把正宗港味帶到台北。今天開幕，不少港人特地前來朝聖。對於港府在大埔宏福苑大火真相未明時，卻急於封控、抓人，杜汶澤更直呼香港已經改變，自己只能默默接受，語氣滿滿無奈。

港星杜汶澤，脫下戲袍，掛上圍裙，化身waiter，上菜囉！





杜汶澤台北開港餐廳 不用小紅書直呼無感「對紅色過敏」

杜汶澤親手上菜（圖／民視新聞）





台籍顧客：「是很傳統傳統的湯底，現在的香港 比較少吃到，更何況在台北這邊還吃到了」

來台定居五年，杜汶澤把家鄉正＂港＂味，帶到台北。好多港人，聞香而來，12點開幕時，外頭已經大排長龍。

港籍顧客：「我們香港人，所以我們一直都看他長大的，大家都香港人，我們知道，我們也想支援一下他」

你知我知，說不出口的理由，讓港人來台，用料理，緬懷家鄉。當然也有不少台灣影迷，從小看他電影長大，特地前來朝聖。

港星 杜汶澤：「真的是來賣麵的 來賣命的，我整個下午都在這邊做服務生，其實我做服務生 比我演戲好很多，你看過我演戲，你吃過我的麵，你就知道差距在哪裡」

不當一日店長，杜汶澤開店，親力親為，就連菜單都藏有故事。

港星 杜汶澤：「這個菜不是為了客人做的，是因為我老婆投訴，在臺灣，她就說我都犧牲我自己跟你來台灣，然後那個雞翅膀，我就不能再吃了，所以她就投訴我就說，如果你要開餐廳，你一定要這個雞翅膀」





土匪雞翅是杜汶澤為了太太復刻的經典菜品（圖／民視新聞）





避走異鄉，卻仍心繫香港。大火真相未明，港府卻急著打擊質疑聲音、抓捕要求究責的民間力量。

港星 杜汶澤：「畢竟我們香港都已經有所改變嘛，我作為這個我的故鄉，我就只能我只能默默的接受了」

杜汶澤，除了捐款，只剩無奈。但拿有台灣身分證的他，在談到政府為了打詐，封禁小紅書，表態就明顯，大方許多。

港星 杜汶澤：「停用小紅書 對我是無感的，我也沒有開通小紅書，我也沒有用小紅書，也沒有看小紅書，說實話我家裡面，紅色的東西都比較少，我對紅色有敏感的 有過敏的」

紅色暗喻什麼，不言自明。選擇落腳台灣，卸下明星光環，改當餐廳老闆，杜汶澤用家鄉味繼續敘寫人生故事。

原文出處：杜汶澤台北開港餐廳 不用小紅書直呼無感「對紅色過敏」

