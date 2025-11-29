杜汶澤台北開麵館！他突發怒狂吼「不開了」 曝崩潰心聲：不丟香港人臉

娛樂中心／綜合報導

港星杜汶澤定居台灣至今5年。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

定居台灣的港星杜汶澤近年持續投入影視，近期也跨足餐飲業，準備在 12 月於台北大安區開設港式麵館。他坦言準備期間壓力巨大，甚至情緒一次爆炸，大喊「不開啦！錢不要啦！」一度萌生放棄念頭。杜汶澤在社群透露，除了啟動新電影的前期準備，也同時為麵館開幕忙得不可開交。因個性急、習慣親自把關，他形容自己是「員工最討厭、很難放手的老闆」，出品控管、員工磨合、人力問題接踵而來，讓他身心俱疲。

杜汶澤將在台北開麵館，壓力大到讓他一度想放棄。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

就在最想放棄的那天，他陪太太到林口長庚做例行檢查，提前抵達後走進一間日式拉麵館。簡單的裝潢、濃郁的湯頭、親民的價格，意外撫慰他的情緒。他笑說，可能因為「血糖迅速飆升」，心情瞬間被救回，也重新下定決心要把自己的港式麵館做到最好。

杜汶澤說，他與同樣來自香港的廚師雷啓剛合作，希望突破港式小吃「平民化」的既定印象，把柱侯牛腩撈麵、炸雲吞、南乳豬手炸醬麵都做得更精緻、具備視覺效果。「既然點心能走高檔路線，麵食也可以。」他認為餐飲的色香味缺一不可，外觀「靚仔」才能讓客人吃得開心。

被問到選在競爭激烈、租金高的大安區是否不怕壓力？杜汶澤坦言：「怕！所以要做到最好才能抵消恐懼。」他希望讓台灣客人體驗全新的港味，也盼香港旅客吃到後會驚喜：「現在在香港要吃到這麼好吃的脆皮咖哩牛腩飯也不容易。」他最後寫道：「我的家鄉是香港。我們不是來混飯吃的，會盡全力把餐廳做好，不丟香港人的臉。」並預告麵館將於 12 月 6 日開幕，「我們沒有自動門，我幫你開門。」

