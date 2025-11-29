杜汶澤宣布台北開店！突暴怒吼「錢不要啦」背後原因曝

杜汶澤將於下個月在台北市大安區開店。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）





港星杜汶澤定居台灣多年，近年除了投入影視創作外，也開始發展餐飲副業，並將在下個月在台北市大安區開一間名為「小杜麵館」的港式餐館，今（29）日他在社群平台分享開店的心路歷程，坦言曾因壓力太大而險些放棄，更情緒爆炸直喊：「不開啦！花了的錢也不要啦！X！」

杜汶澤透露，近期除了電影籌備工作外，同時也正為下個月麵館的開幕而忙碌，他坦言因為個性的緣故，自己是員工「最討厭、很難放手的」那種老闆，「給別人壓力自己亦同樣身受其害，出品的控制、員工之間的磨合，人力資源的問題。」

種種壓力導致杜汶澤某天突然情緒大爆炸，拋出一句「不開啦！花了的錢也不要啦！X！正當他冒出放棄開店的念頭時，剛好陪著老婆到醫院進行追蹤檢查，沒想到夫妻倆竟意外發現一間十分好吃的日式拉麵館，「可能是血糖飆升的關係我又振作起來！決定把自己的港式麵館做好。」

杜汶澤回憶起與少年刀神雷啓剛師傅相識時的過程，「我是食客他是大廚，那時候他在台北中正區的餐廳還未入選米其林推介，現在訂位很困難。兩個從香港來的人，一拍即合，決定一起打破常規研發一些『新東西』」。

如今麵館即將於下個月正式開幕，杜汶澤希望可以最道地的 味道、有趣的視覺效果，帶給台灣人嶄新的餐飲體驗，他說：「我的家鄉是香港，我們不是來混飯吃的，會盡全力把餐廳做好，不丟香港人的臉！」並喊話粉絲們於12月6日在台北相見，「我們沒有自動門，我幫你開門！」



