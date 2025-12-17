杜汶澤抱怨處女座黃秋生很煩 反被唐綺陽吐槽星座「小心被算計」

杜汶澤、連俞涵和Janet合作演出《零日攻擊》，以貼近現實的政治情節掀起討論熱潮。他們一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，說到「不容易被算計的三大星座」，杜汶澤看到好友黃秋生的處女座上榜，忍不住抗議處女座很煩，想要直接封鎖，沒想到唐綺陽吐槽，杜汶澤的雙子座沒上榜，自己才要小心。

2026星座運勢轉機年！唐綺陽點名三星座將苦盡甘來 苦主留言洗版：拜託讓我出運吧！

天秤座

第三名不容易被算計的是天秤座，平時不主動挑事，習慣做好準備所以不太會吃虧。唐綺陽覺得天秤座有一種本能，不會被「太...」的事物吸引，而且正因為選擇困難，反而不容易被算計。

射手座

第二名射手座只要察覺風險，就會先下手為強。連俞涵正好是射手座，唐綺陽分析射手座神經大條的原因，其實是因為如果太敏感，會導致自己很焦慮。不過一旦調動了射手座的神經，射手瞬間會比想像中敏感多疑。

廣告 廣告

連俞涵總是很有耐心評估別人行為背後的動機。

連俞涵透露自己確實很有耐心，會默默做起「歷史年表」，在心中盤點對方所有表現，推論對方是否值得相信。她帶著研究的心情，從回溯的過程中看出人性的轉變，藉此避開風險。雖然人性崩壞之後很難回到從前，但連俞涵認為只要對方還活著，就不需要把話說死，一切都值得再觀察。

連俞涵笑稱自己心中會做歷史年表， 回顧對方轉變的原因。

處女座

第一名是精於算計的處女座，不相信他人單純只是好意，所以不容易被騙。唐綺陽推薦要網購可以找處女座把關，因為處女座很會注意到不對勁的小地方，加上精於計算所以時常買到好東西。處女座遇到好事上門時習慣先存疑，不相信別人是單純的好意，總是保持小心翼翼。

正當大家感嘆處女座的心態「好累」，杜汶澤突然冒出一句：「處女座很煩。」原來他有很多朋友是處女座，像是黃秋生就常講「我覺得這個人怪怪的」。唐綺陽提醒杜汶澤，處女座如果會嘮叨提醒，就代表很在乎這個人，反倒是雙子座的杜汶澤要小心被算計，可別交錯朋友。