杜汶澤抱怨處女座黃秋生很煩 反被唐綺陽吐槽星座「小心被算計」
杜汶澤、連俞涵和Janet合作演出《零日攻擊》，以貼近現實的政治情節掀起討論熱潮。他們一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，說到「不容易被算計的三大星座」，杜汶澤看到好友黃秋生的處女座上榜，忍不住抗議處女座很煩，想要直接封鎖，沒想到唐綺陽吐槽，杜汶澤的雙子座沒上榜，自己才要小心。
2026星座運勢轉機年！唐綺陽點名三星座將苦盡甘來 苦主留言洗版：拜託讓我出運吧！
天秤座
第三名不容易被算計的是天秤座，平時不主動挑事，習慣做好準備所以不太會吃虧。唐綺陽覺得天秤座有一種本能，不會被「太...」的事物吸引，而且正因為選擇困難，反而不容易被算計。
射手座
第二名射手座只要察覺風險，就會先下手為強。連俞涵正好是射手座，唐綺陽分析射手座神經大條的原因，其實是因為如果太敏感，會導致自己很焦慮。不過一旦調動了射手座的神經，射手瞬間會比想像中敏感多疑。
連俞涵透露自己確實很有耐心，會默默做起「歷史年表」，在心中盤點對方所有表現，推論對方是否值得相信。她帶著研究的心情，從回溯的過程中看出人性的轉變，藉此避開風險。雖然人性崩壞之後很難回到從前，但連俞涵認為只要對方還活著，就不需要把話說死，一切都值得再觀察。
處女座
第一名是精於算計的處女座，不相信他人單純只是好意，所以不容易被騙。唐綺陽推薦要網購可以找處女座把關，因為處女座很會注意到不對勁的小地方，加上精於計算所以時常買到好東西。處女座遇到好事上門時習慣先存疑，不相信別人是單純的好意，總是保持小心翼翼。
正當大家感嘆處女座的心態「好累」，杜汶澤突然冒出一句：「處女座很煩。」原來他有很多朋友是處女座，像是黃秋生就常講「我覺得這個人怪怪的」。唐綺陽提醒杜汶澤，處女座如果會嘮叨提醒，就代表很在乎這個人，反倒是雙子座的杜汶澤要小心被算計，可別交錯朋友。
其他人也在看
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14
下周四迎聖誕節！小孟老師曝「5星座」財運將回魂
下周四（25日）將迎接聖誕節，許多民眾忙著約聚餐、玩交換禮物，不知不覺花錢如流水，對此命理專家小孟老師分享「5星座在聖誕節前後財運即將回魂」，引發網友關注。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 23 小時前 ・ 1
2025年大結局！12月生肖運勢大洗牌 誰旺誰衰一目了然
隨著2025年進入尾聲，12月的「戊子月」也悄然到來。這個月，天寒地凍、暗流湧動，是年底收尾與盤點得失的關鍵時刻。根據命理專家的說法，按照干支曆，子鼠屬水，水主智慧與變動，意味著不少生肖會在這個月面臨事業、財運的關鍵轉折。對一些人來說，是大展宏圖的時刻；對另一些人，則需小心應對、守住底線。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
「5星座」聖誕節財運回魂！ 牡羊遇貴人 金牛有意外之財
聖誕節前後，5大星座財運回升，專家提醒把握機會。小孟塔羅牌小孟老師今（15）日在粉專表示，「5星座在聖誕節前後財運即將回魂！」金牛座家庭財運佳，可能獲得意外之財或禮物，工作表現受主管肯定。獅子座工作運旺，努力可獲資源與升遷機會。射手座投資回報佳，轉職或副業亦有好機會。雙魚座長期儲蓄與投資見成果，正財運佳；牡羊座則因積極拓展賺錢機會，迎來跨國合作與貴人運。這5星座的幸運兒快來看看如何讓財運回魂吧！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【風象星座運勢】12/17 天秤座低調休養、水瓶座放寬視野、雙子座謹慎發言
★天秤座：溝通、交通辛苦，需要保持耐心。事業財旺，能用錢解決的是小事。 ★水瓶座：生活忙碌，井然有序。社交熱絡，避免不必要的花費或借錢給他人。 ★雙子座：事業、重要關係面臨挑戰。須展現實力，發展共識，合作解決問題。太報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／注意投資規劃！「3星座」：須小心謹慎
生活中心／綜合報導12月17日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中天秤座在感情方面，會被幸福的氛圍圍繞著；獅子座在工作方面，會順利擺脫混亂；至於財運，「3星座」需做好投資計劃，規避不明風險。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／享受甜蜜的愛！1星座需相互支持依靠
生活中心／綜合報導12月16日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中金牛座在工作方面，有望完成艱巨任務；巨蟹座在財運方面，需提高投資績效；至於感情，「這星座」需相互支持依靠，能享受甜甜蜜蜜的愛。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 90
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 71
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 6
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 11
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 2 小時前 ・ 5
建中生赴巴西蓋醫院！ 南美行醫近半世紀 醫治勞工「來者不拒」
巴西聖保羅郊區，有一棟開業5年的嶄新醫院，最多可容納超過200個病床，規模相當於台北市的和平醫院。這座「葉氏醫院」，是由台灣人獨資建立，創辦人「葉倫群」在巴西行醫將近半個世紀，以媲美台灣的醫療水準，服務當地的勞工階級。不過巴西私人醫療保險非常昂貴，因此很多打拼大輩子的台商，不願當子女的負擔，退休後獨自回台灣生活。TVBS特派記者許岱軒、朱光弘來自巴西的深入報導。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 128
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 43
大便浮水面恐是「癌王」警訊！ 醫：及早發現多活20年
胰臟癌被稱為「癌王」，超過九成病患出現明顯症狀後才就醫，往往已是晚期而錯失早期治療機會。雙和醫院院長、一般外科醫師李明哲指出，他曾收治一名40多歲老師，因發現脂肪糞便及體重下降而就醫，檢查後發現胰臟頭有約1公分腫瘤，經及早手術治療後成功存活超過20年。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝
政治中心／綜合報導當今國會由國民黨團、民眾黨團掌握多數，兩黨聯手通過爭議法案，更封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，甚至遲未審議中央政府總預算，導致朝野衝突加劇。對此，前總統蔡英文傳出已在位於健保署內的卸任辦公室中，低調做「這1事」，不僅邀請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還由自己親自坐鎮，背後動機全揭曉。民視 ・ 1 天前 ・ 190
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 8