杜汶澤插旗台灣開店曝最大難關 無感禁用小紅書「我過敏」

【緯來新聞網】杜汶澤今（6日）現身打造的「小杜麵館」開幕記者會，談起近日台灣禁用中國社群「小紅書」，他笑說：「關我屁事！我本來就對紅色過敏，家裡基本上沒有紅色的東西。」另外，香港大埔「宏福苑」大火悲劇，讓他痛苦好幾天，「我這是針對性的捐助，希望幫助罹難消防家屬，所以直接把錢轉到他們戶頭」。

杜汶澤感嘆員工難找。（圖／記者陳明中攝）

香港「宏福苑」大火死傷慘重，杜汶澤感心情的確受到影響，更是替罹難消防員感到痛心，同時也關注許多印尼到香港打工的人葬身火海，他明白社會大眾想幫忙的心，但是目前詐騙也很多，還是要多查證捐贈機構。



台灣近日宣布停用小紅書，杜汶澤本來就沒有該平台帳號，笑稱自己對「紅」過敏，買車也沒有買過紅色，日常生活中除了花之外，最常遇到的紅色就是過年包紅包。

杜汶澤在台北開餐廳。（圖／記者陳明中攝）

他分享來台灣展店最大困難就是請人，「台灣經濟發展太好，有時候新人來了1、2天就不做了」，好在目前員工都齊了，除了外場還需要一些PT，所以未來若有機會開第分店，找員工肯定還是難題。



杜汶澤愛妻田蕊妮因肺腺癌開刀治療，每半年都要追蹤，近期剛接受檢查，目前身體狀況一切正常。他笑說，不會為了老婆特別料理清淡的食物：「清淡不好吃，我最討厭吃健康餐廳。」



至於正在籌備的電影，他表示還在前期作業，預計明年6月開拍，基本上會安排下午時間處理電影事務，中午、晚餐時間會盡量待在店裡，「我是當導演，現在電影工作基本上都是以幕後為主」。

杜汶澤忙進忙出。（圖／記者陳明中攝）

