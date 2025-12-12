杜汶澤擔任喜劇評審 洩評比標準：像看成人片一樣

《卡米地站立喜劇爭霸賽》13日決賽，杜汶澤重磅加盟評審席。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）





2025台北喜劇節本週進入最高潮段落！其中壓軸節目之一的「2025卡米地站立喜劇爭霸賽」決賽將於13日登場。今年卡米地賽事更迎來史上最具討論度的評審陣容，除了人氣《百靈果News》主持人凱莉、卡米地創辦人張碩修Social，最吸睛的莫過於首次加入評審席的港星出身杜汶澤，消息一出便讓喜劇圈瞬間沸騰，被網友形容：「這次評審太狠，選手上台壓力會直接翻倍！」

凱莉期待與杜汶澤同台直誇專業。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

凱莉期待與杜汶澤同台直誇專業。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

廣告 廣告

首次擔任台灣站立喜劇大賽評審，杜汶澤以一貫犀利直白的風格表示，他眼中沒有港式、台式喜感的差異：「全世界都一樣，只有好笑和不好笑。」至於心目中的判斷標準，他更語出驚人：「好不好笑很直接，就像你看成人片一樣，不會分析為什麼有人誘惑你，只有兩種反應：有反應、沒反應。」而是否有意挑戰台灣的站立喜劇？他幽默吐槽自己：「以我國語水平，我覺得先解決日常溝通問題再說。」

今年再度擔任決賽評審的凱莉，談到心目中的好笑標準時，強調喜劇的主觀性：「我會把自己當一般觀眾，如果一位表演者一上台就讓我想聽他說話、講的內容超乎預期、有感染力、能讓全場笑出來，那就是好表演。」至於這次與杜汶澤同台評審，她笑說非常期待兩人的互動：「他是非常專業、經驗老到的表演者。我之前跟他合作過，只要我做出最真實的反應，他什麼哏都能接，而且還能接得更好笑。」兩位超強喜劇感評審的坐鎮，也讓本次決賽未演先轟動。



【更多東森娛樂報導】

●慟！ 杜汶澤念心經祈福 謝霆鋒、黃秋生替警消打氣

●杜汶澤宣布台北開店！突暴怒吼「錢不要啦」背後原因曝

●對紅色過敏沒用小紅書！杜汶澤狂讚「台灣有事論」：最好的關係

