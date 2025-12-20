杜汶澤為57歲余男家屬捐麵館收益 女團成員目睹「地上都是血」做噩夢

港星杜汶澤得知台北發生攻擊事件後，宣布將捐出自家餐廳一天的收益給被害者家屬，引發顧客熱烈響應，多位藝人也相繼對事件發聲表態。還有女團成員透露當時正好在案發地點附近，目睹了驚悚場面，造成心理創傷，至今仍飽受噩夢困擾。各界人士除了表達哀悼之情，也紛紛呼籲大眾在面對危險時應保持警覺，並提供相關建議。

杜汶澤出手相助受害者家屬。（圖／翻攝杜汶澤臉書、資料照）

在台北發生的攻擊事件中，57歲余姓男子不幸喪命，港星杜汶澤隨即宣布將在19日當天餐廳的全部收入，不扣除任何成本，全數捐給被害者家屬。這項善舉吸引了大量顧客前往消費支持，餐廳用餐人潮絡繹不絕。一位香港顧客表示，先前香港大火燒毀建築物，無論是香港人還是台灣人，都對案件感同身受，也有香港人表示周圍人都很感謝杜汶澤的捐款行為。

杜汶澤在社群媒體發文表示，既然大家僥倖地存活下來，更應該相親相愛，改變世界要從改變自己的心開始。藝人派翠克則對事件表達痛心，他提到事發當下首先想到的是父母的安全。關於是否支持死刑的問題，派翠克認為犯錯的人應該自己承擔，而不該讓活著的人、身邊愛他的家人去承擔這個痛苦，他覺得那樣很不公平。

派翠克對死刑爭議發聲。（圖／周育鋒攝）

日本藝人夢多當時正好在案發地點附近，他提到回到台北車站時，好像有人丟煙霧彈，連計程車都找不到。作為在台灣生活超過20年，曾是日本跆拳道國手的他也提醒大家，不管學什麼武術，如果對方有武器的話，最好的選擇就是趕快跑掉。

女團L.C.G.成員惟婷目睹驚魂。（圖／周育鋒攝）

女團L.C.G.勵齊女孩成員惟婷透露，她當時在中山站目睹了驚悚場面。惟婷表示，她看到人躺在地上，周圍正在進行緊急救援，那是她人生中看到最多救護車的一次，甚至看到犯人被抬上救護車。這場景讓她腦筋一片空白，如今心中留下創傷，導致她無法好好入睡。惟婷表示近期會避免前往人多的地方，並時刻保持高度警覺。

