杜汶澤為57歲余男家屬捐麵館收益 女團成員目睹「地上都是血」做噩夢
港星杜汶澤得知台北發生攻擊事件後，宣布將捐出自家餐廳一天的收益給被害者家屬，引發顧客熱烈響應，多位藝人也相繼對事件發聲表態。還有女團成員透露當時正好在案發地點附近，目睹了驚悚場面，造成心理創傷，至今仍飽受噩夢困擾。各界人士除了表達哀悼之情，也紛紛呼籲大眾在面對危險時應保持警覺，並提供相關建議。
在台北發生的攻擊事件中，57歲余姓男子不幸喪命，港星杜汶澤隨即宣布將在19日當天餐廳的全部收入，不扣除任何成本，全數捐給被害者家屬。這項善舉吸引了大量顧客前往消費支持，餐廳用餐人潮絡繹不絕。一位香港顧客表示，先前香港大火燒毀建築物，無論是香港人還是台灣人，都對案件感同身受，也有香港人表示周圍人都很感謝杜汶澤的捐款行為。
杜汶澤在社群媒體發文表示，既然大家僥倖地存活下來，更應該相親相愛，改變世界要從改變自己的心開始。藝人派翠克則對事件表達痛心，他提到事發當下首先想到的是父母的安全。關於是否支持死刑的問題，派翠克認為犯錯的人應該自己承擔，而不該讓活著的人、身邊愛他的家人去承擔這個痛苦，他覺得那樣很不公平。
日本藝人夢多當時正好在案發地點附近，他提到回到台北車站時，好像有人丟煙霧彈，連計程車都找不到。作為在台灣生活超過20年，曾是日本跆拳道國手的他也提醒大家，不管學什麼武術，如果對方有武器的話，最好的選擇就是趕快跑掉。
女團L.C.G.勵齊女孩成員惟婷透露，她當時在中山站目睹了驚悚場面。惟婷表示，她看到人躺在地上，周圍正在進行緊急救援，那是她人生中看到最多救護車的一次，甚至看到犯人被抬上救護車。這場景讓她腦筋一片空白，如今心中留下創傷，導致她無法好好入睡。惟婷表示近期會避免前往人多的地方，並時刻保持高度警覺。
更多 TVBS 報導
北捷中山隨機砍人／杜汶澤出手了！北捷57歲英雄喪命 伸援手曝暖舉
影音／杜汶澤「無感」小紅書遭禁 開酸：本來就對紅色過敏
北捷中山砍人／女團成員在場「驚睹滿地血」 吐創傷：不敢搭捷運
夢多喊「台灣是國家」慘遭廠商退工作 認了：失去的滿多錢
其他人也在看
北捷57歲男「肉身擋恐攻」身亡！杜汶澤不忍出手了 暖舉曝光網讚爆
台北捷運台北車站及中山商圈昨（19）日發生恐怖攻擊，27嫌犯張文戴著面罩，在北車M7出口丟置煙霧彈，一名57歲余姓男子見義勇為上前制止，豈料張嫌竟持長刀從左背部刺穿肺部，余男當場倒下、鮮血流滿地，送醫後仍因傷重不治。對此來台定居的港星杜汶澤也出手了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4
新北U18》U18國手曾聖恩挹注2分彈 新北藍「扣倒」雲林寫8連霸
2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰賽果出爐，新北藍開賽就用5分大局立於不敗之地，5局上又掃回7分，其中包含U18世界盃國手曾聖恩的2分砲，最終以12：1提前解決雲林縣，完成8連霸偉業。新北藍先發9人棒棒開花，全場掃出14支安打，手感最火燙的杜翊澤挹注3安猛打賞，羅師聘也有雙安演出。總教練楊孝承點出，這才是自家打線的正常狀態，前幾場因壓力太大導致卡彈，「我們本來都會夜訓，昨晚讓大家休息，結果還是不少人去自我加強。」開轟的曾聖恩則是把握難得的喘息機會，昨晚好好休息，他在5局上1出局、二壘有人時，狙擊雲林縣牛棚投手李梓齊，將球送出左外野全壘打牆，扛出自U18世界盃中華隊歸建後的首轟，直呼釋放壓力，「回來後外界都會關注，自己也會想太多，今天前面吞了2K，本來只想確實擊球就好。」楊孝承也表示曾聖恩是力量型打者，只不過帶著U18光環在身，難免放不開。冠軍戰勝投是新北藍先發投手饒又語，他完成3.1局投球，只在4局下被敲了1支安打，因此丟掉1分非責失。其實此役最大亂流是1局下，擁有足夠火力支援的他仍然找不到準星，投出了3個四壞球保送，差一點連1局都投不完退場，最後被棒球規則所救。當時2出局麗台運動報 ・ 9 小時前 ・ 1
北捷隨機砍人群星發聲祈福 杜汶澤捐麵店全日所得、蔡詩芸籲：出門少滑手機
台北捷運於19日晚間發生震驚全台的隨機攻擊事件，嫌犯使用煙霧彈與刀械造成多人死傷，社會陷入悲痛與不安。對此，多位演藝圈人士紛紛發文哀悼，港星杜汶澤更率先採取行動，宣布將新開麵店的當日收益「不扣除成本」全數捐出，支援受害者家屬。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 13
北捷隨機攻擊奪命！Lulu沉痛發聲 百萬YTR提醒一事
北捷隨機攻擊奪命！Lulu沉痛發聲 百萬YTR提醒一事EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
75歲翁倩玉離婚日籍尪 罕見談6年情「不能說失敗了」
翁倩玉睽違47年再度重返台灣大銀幕，在新片《陽光女子合唱團》中不僅演戲、唱歌、跳舞，還開口說台語，展現全方位才藝。她最近接受《話時代人物》訪問，提及與日籍畫廊經紀人鈴木洋樹曾經的婚姻，「不能說失敗了。」Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
泰國派F-16轟炸柬埔寨詐騙園區「原來跟台灣有關」 林宜敬全說了
泰國昨天派出F-16戰鬥機轟炸柬埔寨詐騙園區，炸毀好幾棟建築物。數發部長林宜敬發文說明，雖然此事並非台灣指示，但與台灣之間也有一定的關係，起源就來自於數發部去年開始通知Meta等平台下架超過23萬則詐騙訊息。鏡報 ・ 1 天前 ・ 11
漫改劇黑盒子解密2／粉絲票選的故事改編難度大 導演、原作者互動頻繁惹她憂心
影集《黑盒子》由 〈豬人〉〈星際救援〉及〈黑白盒子〉和〈造物獄〉4個單元組成，是原著粉絲票選而出。LINE台灣影視開發製播部副總經理、監製林佳韻不諱言，選擇這個IP之後有點後悔，因為粉絲是從漫畫視角投票，一旦影視化就有很多面向要考慮。即使她與團隊也喜歡原作，但實際製作會面臨許多挑戰和困難。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 1
翁家明私下面目曝光「霸氣捐百道年菜」 戲裡演大魔王戲外超反差
翁家明在台八飾演氣場全開的關鍵反派，被觀眾封為「戲裡大魔王」高海生，冷峻眼神與強勢作風讓人又怕又恨；然而走下螢幕，他卻展現截然不同的一面，成了不折不扣的「戲外大善人」。今年翁家明響應娘家保健生技與鮮食家第9度攜手舉辦的「傳愛過暖年」年菜募集活動，霸氣捐出100道年菜，用實際行動溫暖社會角落，也讓觀眾看見男神最真實、最溫柔的一面。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
宇宙人嗨到撒「鈔票」！唱上癮停不下來二度安可
【緯來新聞網】宇宙人今晚（20日）在台北小巨蛋開唱驚喜連發，演唱〈好野〉一曲時，突然天降「鈔票」貼紙緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
張文犯罪時間「長得離譜」！台北市議員柳采葳：應檢討治安破口
[Newtalk新聞] 昨（19）日台北車站及中山商圈發生隨機殺人案件，嫌犯張文從下午 3 時起連續縱火並傷人，警方未能即時掌握行蹤，導致嫌犯得以在不同地點持續犯案。台北市議員柳采葳質疑相關單位通報與維安部署嚴重延遲，要求檢討治安防治漏洞並追究政治責任，同時呼籲強化社會安全網與跨年期間維安措施。 有關於台北車站與中山商圈發生隨機攻擊的惡性案件，據《自由時報》報導，柳采葳對此表示，此案犯案時間長得離譜，嫌犯從下午 3 時開始連續縱火，警方卻無法掌握其行蹤，甚至讓嫌犯在台北車站製造混亂、砍傷民眾後，還能行走地下街返回旅館更衣，再前往中山商圈犯案，期間未受即時攔阻。 網友統整犯人張文犯案路線。 圖：翻攝自 Threads 帳號 @count.boy_1997 柳采葳質疑，凶嫌在北車犯案後，通報時間與狀況為何？警方為何未立即在周邊人潮匯聚的車站與商圈部署大量警力戒備？她強調，台北市作為資源最豐富的首善之區，警察局與相關單位必須深刻檢討治安防治的嚴重破口，將漏洞補起，並應有人為此重大治安缺失負起政治責任，給市民一個交代。 柳采葳進一步指出，社會安全網已推動多年，但昨晚的慘劇再次證明安全網仍存在難新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 2
57歲男英勇制惡行遭砍死 杜汶澤捐「小杜麵館」1日營收助家屬
【緯來新聞網】台北車站、中山商圈與誠品南西店12月19日晚間發生連續攻擊事件，造成4人死亡、5人受傷緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
網傳張文是大陸新住民二代？陸委會譴責假訊息：有心人士刻意激化對立
台北市19日晚間發生無差別攻擊事件，網路流傳凶嫌張文疑為大陸籍，台北市長蔣萬安今天（20日）澄清「不是」，並希望不實訊息不要再持續的流傳。陸委會也指出，相關傳聞是不實訊息，並譴責有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突的行為。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
女清潔員遭酒駕撞死「下身靠皮撐著」 好友見畫面崩潰：衣服是我送的
16日上午台南市垃圾車隨車的23歲陳姓女清潔員，在工作時遭到48歲的鹹酥鴨鄭姓老闆酒駕高速衝撞，導致女清潔員下半身嚴重骨折當場死亡。憾事發生後，一名女清潔員的朋友在Dcard中發布貼文，表示案發當下，陳女身上的衣服是她所贈。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
坐著就能降血糖！醫曝5個「駭客小技巧」：沖冷水也有用
專家評估，台灣糖尿病人口5年內恐直逼300萬大關，糖尿病不再專屬長者，走向年輕化；不過，不健康的飲食與不良的作息，也容易使血糖出現劇烈震盪。家醫科醫師李思賢分享5個穩定血糖的小技巧，包括餐前喝醋、沒事踮腳尖、改變進食順序、執行晝夜節律斷食，以及冷暴露刺激，來預防慢性病。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
雪霸國家公園迎入冬初雪 山友拍攝雪山北峰雪景積雪約 1 公分
[Newtalk新聞] 今（20）日上午 7 時許，有山友於雪霸國家公園內，自雪北山屋經水源路碎石坡路段，拍攝到今年入冬後首次降雪畫面。雪霸國家公園管理處證實此為園區本冬初雪，積雪約 1 公分，降雪時間不長。管理處同步提醒登山民眾，高山步道與稜線可能因降雪出現結冰、濕滑及能見度降低等狀況，呼籲山友務必評估自身能力與裝備，注意安全。 雪霸國家公園管理處今日下午表示，接獲山友回報，於雪山北峰至雪山主峰之間的稜線地區，於今日早上 7 點多記錄到降雪景象。儘管積雪僅約 1 公分，且持續時間不長，但已正式標誌著雪霸國家公園進入冬季雪季。此一自然現象雖令許多登山愛好者感到興奮，但管理處首要關切的是登山者的安全。由於初雪後，高山步道與稜線地區極可能出現局部積雪、結冰或路面濕滑等情況，加上山區天氣多變，雲霧可能導致能見度驟降，大幅增加登山活動的風險。 雪山北峰至雪山主峰之間的稜線地區，於今日早上 7 點多記錄到降雪景象。 圖：翻攝自雪霸國家公園官網 有鑑於此，雪霸國家公園管理處強烈建議，計劃前往山區的民眾，在出發前必須詳細查詢最新的天氣預報、道路及步道狀況報告，且登山者應審慎評估自身的體能狀況與高山活新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
高雄櫻花季首波卡司曝！BOYNEXTDOOR帶來「60分鐘專屬舞台」
高雄櫻花季首波卡司曝！BOYNEXTDOOR帶來「60分鐘專屬舞台」EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
連續6年稱霸六都！台中市橋梁維護再奪「金路獎」第一名
交通部日前公布素有交通界奧斯卡獎美名的114年度「金路獎」得獎名單，台中市於「橋梁維護作業」項目中脫穎而出，榮獲六都「第一名」殊榮，不僅展現橋梁養護專業實力，並創下連續6年獲得「績優」肯定的亮眼紀...自立晚報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
TPBL國王主場擊退雲豹（2） (圖)
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊20日例行賽交手來訪的桃園台啤永豐雲豹隊，國王洋將傑登（Jayden Gardner）（左）繳出10分、10籃板雙十佳績，助隊拿下勝利。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
北捷恐攻心碎發聲！杜汶澤暖捐麵館一日營收悼念英雄
53歲港星杜汶澤移居台灣多年，除了關心公共議題，也將生活重心投入餐飲事業，日前於台北開設「小杜麵館」。對於昨（19日）發生中山商圈的隨機砍人恐怖攻擊事件，杜汶澤深感震驚與不捨，今一早宣布將「小杜麵館」昨日營業收入不扣除任何成本，全數捐贈給見義勇為卻不幸身亡的余姓男子家屬。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 3 天前 ・ 40