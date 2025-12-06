杜汶澤無感台灣封鎖小紅書 「我對紅色過敏」

杜汶澤麵店新開幕。李政龍攝



杜汶澤打造的港式小吃品牌「小杜麵館」今（12╱6）開幕，被問到台灣禁小紅書一事，從沒開通過小紅書的他直言：「關我屁事！」還笑說：「我本來就對紅色過敏。」家裡禁止出現紅色的東西，「也沒有紅色內褲」。

新店開幕，不僅有人排3小時才吃到，王世堅、林昶佐也都送花祝福，杜汶澤讚王世堅不只會唱歌，「也很懂吃」。至於駐芬蘭大使林昶佐，他則不忘虧對方日前在「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節忙著「脫衣服、露身體」。

廣告 廣告

談到香港大埔高樓社區「宏福苑」11月26日發生的大火悲劇，杜汶澤坦言看到有消防隊員不幸喪身痛苦好幾天，透露有捐一些錢，「我知道香港有很多人捐錢，但我這是針對性的捐助，希望幫助罹難消防家屬，所以直接把錢轉到他們戶頭」。

更多太報報導

「CORTIS」AAA飆洗腦神曲 5萬人跟唱〈GO！〉

李俊昊AAA撂中文開場 張員瑛嗲揪5萬人：一起享受

朴寶劍AAA帥氣黑白配 站著繞場寵5萬粉