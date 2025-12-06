杜汶澤聞台灣封鎖小紅書 急撇：我對紅色過敏！

移居台灣的港星杜汶澤今（6日）在台舉行小吃品牌開幕儀式。面對台灣政府近日決定封鎖中國社群平台「小紅書」的議題，杜汶澤展現一貫的直率風格，笑回：「我本來就對紅色過敏，看到就不舒服。」

他坦言，自己的家中幾乎沒有紅色的東西，平常接觸最多紅色的是過年紅包。對於近期中日關係緊張，他也語出驚人，認為：「很好啊！這是最正常的關係。」

杜汶澤的小吃品牌開幕，包括民進黨立委王世堅、駐芬蘭大使林昶佐等好友都送來花籃祝賀。他幽默談到王世堅：「他（王世堅）蠻懂吃的，除了唱歌厲害以外，吃飯也好厲害，希望他來品嚐一下。」

談到正在芬蘭的林昶佐，杜汶澤則虧他忙著「脫衣服」（舉辦演唱會），但仍表達了感謝：「他為我們台灣貢獻他的身體，但心還是在台灣，很感謝這些。」

針對香港先前發生的宏福苑大火慘案，杜汶澤表達了沉痛的心情。他透露自己已盡一份心力：「我有捐一些錢，希望幫助罹難消防家屬，所以直接把錢轉到他們戶頭。」

此外，他也分享了未來的事業計畫，目前正在籌備新的電影拍攝工作，預計明年6月開拍，不過這次他將專注於「只當導演，沒有演出」。