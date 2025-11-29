杜汶澤自嘲「員工最討厭老闆」險放棄開店 為一碗拉麵決定不丟港人臉

杜汶澤坦言自己不是懂放手的老闆。（翻攝自杜汶澤臉書）

定居台灣的香港男星杜汶澤，近年除了持續投入影視製作外，近期更跨足餐飲業，耗費心力籌備的港式麵館預計於12月在台北大安區開幕。然而，他在社群媒體上透露，籌備過程承受巨大壓力，曾一度情緒大爆炸，大喊：「不開啦！花了的錢也不要啦！」萌生放棄念頭。

杜汶澤今（29日）在臉書發文表示，同時啟動新電影的前期準備和麵館的開幕工作，讓他忙得不可開交。他形容自己是「員工最討厭、很難放手的那種老闆」，因為凡事要求親自把關，從出品控管、員工磨合到人力資源等問題接踵而來，使他身心俱疲。

正當帶著負面情緒想放棄之際，杜汶澤陪太太到林口長庚醫院做檢查，隨意走進一間日式拉麵館，他形容那間店「拉麵湯頭濃郁、價格相宜、撫慰心靈」，可能是血糖飆升的關係，讓他瞬間振作起來，決定把自己的港式麵館做到最好！

杜汶澤不僅決定堅持，更決心打破傳統，與他認識多年的少年刀神雷啓剛師傅合作，其餐廳曾入選米其林推介，兩人決定一起研發「新東西」，將看似平民化的港式小吃提升到精緻的層次。他以自己的餐飲哲學強調：「所謂色香味，以色為首，視覺很重要，吃一頓好料，東西要好吃，外觀要靚仔！」他認為既然點心可以走高檔路線，南乳豬手炸醬麵、脆皮咖喱牛腩飯等小吃同樣可以「很帥」、「很精緻」。

對於麵館選址在大安區、面對高租金與激烈競爭的挑戰，杜汶澤直言「怕！」但正因如此，才必須把東西做到最好才能抵消恐懼。他更向台灣及香港的食客喊話，強調：「我的家鄉是香港，我們不是來混飯吃的，會盡全力把餐廳做好，不丟香港人的臉！」杜汶澤的港式麵館將於12月6日在台北正式開幕，他還俏皮表示：「我們沒有自動門，我幫你開門！」





