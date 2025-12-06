杜汶澤開麵館成「館長」！懶甩小紅書禁令：我對紅色過敏

記者宋亭誼／台北報導

港星杜汶澤在台開設麵館。（圖／記者鄭孟晃攝影）

香港藝人杜汶澤定居台灣多年，如今跨足餐飲業，在台北大安區開設「小杜麵館」，今（6）日舉辦開幕記者會，現場除了吸引眾多媒體搶拍，門口也看見立委王世堅致贈的花籃，對此，杜汶澤笑說，自己在許多餐廳都看到王世堅的簽名，「感覺他蠻懂吃的，希望他來品嚐一下，給我們一些意見。」

杜汶澤斜槓開麵館。（圖／記者鄭孟晃攝影）

台灣近來因為禁用小紅書吵得沸沸揚揚，但杜汶澤表示自己根本沒有小紅書帳號，對此無感，還幽默稱自己對紅色過敏，「看到會不舒服，我買車也沒買過紅色，我內褲也沒買紅色，稍微接觸最多紅色應該是過年的紅包，一般平常日常生活看到紅色我都會有點噁心。」

杜汶澤開玩笑稱自己對紅色過敏。（圖／記者鄭孟晃攝影）

另外，小杜麵館的開幕讓杜汶澤如今也成了「館長」，對於外界拿他和「館長」陳之漢相比，杜汶澤不以為意笑說：「這個人我都忘記了，不開心的人早點忘記比較好。」杜汶澤升格麵館老闆，坦言經營餐廳難免面臨人力挑戰，尤其台灣現在經濟良好，工作選擇多，員工有時候做一天就不做了，若有擴店打算，人力勢必是一大難題，不過目前內外場人力還算到位。

