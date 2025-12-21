杜牧騙人？考古新證揭《阿房宮賦》非寫實 專家：沒被建好也沒被燒

中國大陸西安市文物局對阿房宮遺址進行考古勘探，然而在經過長時間的考古與挖掘後，確定阿房宮未建成、未經火燒，考古成果與杜牧《阿房宮賦》所述內容有別。（示意圖／翻攝自pixabay）

中國大陸西安市文物局對阿房宮遺址進行考古勘探，然而在經過長時間的考古與挖掘後，確定阿房宮未建成、未經火燒，考古成果與杜牧《阿房宮賦》所述內容有別，引起外界關注。

根據陸媒《大河報》報導，近日中國社會科學院考古研究所指出，2025年阿房宮遺址最新一輪考古發掘取得一系列重要成果，不僅首次精確確認了阿房宮台基南緣位置，還揭示了其建於大型水域淤泥之上的選址特點，並系統還原了秦代大型宮殿台基的營建流程。

杜牧在賦中描寫的阿房宮規模極其宏大、已全面建成，且宮殿富麗、人物繁盛、六國妃嬪居住其中，但最終被焚毀，然而目前考古成果一致表明阿房宮只完成了巨大台基，沒有發現完整宮殿建築遺存，沒有火燒層，秦亡後該區域在唐代甚至成為墓葬區。

阿房宮遺址位於陜西省西安市西鹹新區灃東新城，相傳始建於秦始皇三十五年（公元前212年）。隨著秦朝二世而亡，阿房宮工程被迫中止，史籍記載為「阿房宮未成」。20世紀末以來，多次考古勘探和發掘證實，阿房宮並未建成，也未遭焚毀，相關成果曾引發學界與社會廣泛關注。

為進一步釐清阿房宮選址原因及台基營建過程，經國家文物局批准，2025年由中國社會科學院考古研究所與西安市文物保護考古研究院聯合組成的阿房宮與上林苑考古隊，在台基中部偏東、原聚駕莊村西拆遷區布設一條南北長152米、寬6.5米的探溝，發掘面積約1000平方米。

本次發掘在探溝南段北部，清理出保存完好的阿房宮夯土台基南緣立面，高約1.3米。考古結果顯示，該處南緣位置較此前推測的覆原線北移約32米，進一步修正了阿房宮台基的實際範圍。向北勘探表明，該點至台基北緣距離約407米。同時考古人員發現，阿房宮台基南緣並非筆直延伸，而是存在一定程度的調整與變化，顯示其在建設過程中可能因實際需求進行了局部修正。

發掘確認，在阿房宮台基夯土之下，普遍分布著厚約0.5至0.6米的黑色淤泥層，其下為黃色生土。淤泥中僅見零星新石器時代陶片，說明在秦代營建之前，該地曾為一處長期積水的濕地或湖泊。測量數據顯示，淤泥底部整體呈南高北低的坡狀分布，表明秦人在營建阿房宮前，曾排乾水體並對湖底淤泥進行系統清理，形成深淺有別但厚度相近的基槽，再於其上分層夯築高大的宮殿台基。這一發現首次實證了阿房宮「築於湖上」的工程事實，反映出秦代高超的水利與大型工程處理能力。

本次發掘還清理出上下兩層踩踏硬面，下層硬面保存較好，厚約10厘米，分布範圍南北長達140餘米，其上清晰可見車轍與施工工具痕跡。考古學家判斷，這些硬面為秦代施工人員與車輛在運土過程中反覆踩踏、碾壓形成，是阿房宮台基分階段施工的重要實物證據。

此外，在同一夯土層內，考古人員還發現東西兩側土色與夯窩分布明顯不同，形成一條南北向分界線，顯示當時可能存在兩支施工隊伍自東西兩側對向作業，反映出秦代國家工程中高度組織化、分工明確的管理模式。

綜合發掘成果，考古隊首次較為完整地還原了阿房宮台基的營建流程：排水清淤、分區夯築、階段運土、分向施工，展現了秦代大型宮殿建築的科學設計與施工智慧。

在發掘區內，考古人員還清理出多座小型唐代墓葬，出土有「開元通寶」、鐵器及釉陶器等遺物。唐墓在該區域較為密集的分布情況，說明唐代時此地已成為墓葬區，進一步印證杜牧《阿房宮賦》中描寫的阿房宮宏大景象屬於文學想像，而非歷史實錄。

考古專家表示，2025年的發掘不僅為阿房宮台基形制研究提供了精確依據，也在戰國秦漢大型高台建築營建技術研究方面取得突破性進展。阿房宮選址於水域之上的工程實踐，對深入理解秦帝國都城規劃理念及早期大型工程技術具有重要學術價值。



