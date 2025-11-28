杜特蒂人道釋放遭拒 菲政府：尊重ICC裁決

國際刑事法院(ICC)今天(28日)駁回了菲律賓前總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)以人道為由提出的暫時釋放請願。菲律賓政府則表示尊重法院的裁決。

法新社報導，國際刑事法院主審法官卡蘭薩(Luz del Carmen Ibanez Carranza)在聽證會上表示，杜特蒂的律師團未能提出有力的預防措施，「不足以減輕臨時釋放杜特蒂先生的風險」。

現年80歲的杜特蒂今年3月在馬尼拉機場被捕，關押在荷蘭海牙的國際刑事法院拘留中心至今。在第一場聽證會上，他透過視訊出庭，神情顯得恍惚且身體虛弱，從頭到尾幾乎都沒有開口說話。後來他的律師以當事人健康不佳為由，向法院提出人道假釋申請。

菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos)的發言人表示，菲律賓政府「尊重」國際刑事法院的裁決。人權運動人士則對這項裁決表示歡迎。

根據國際刑事法院指控，杜特蒂在總統任內掃毒執法過當，涉犯至少76起謀殺，構成危害人類罪。人權組織估計，杜特蒂的反毒戰共造成1.2萬至3萬人喪命。