杜秉澄出庭不滿全說了 怨遭徐巧芯切割：她繼續在政壇是災難

杜秉澄（左）今受訪怨氣滿滿，直言不懂為何遭徐巧芯切割。（本刊資料照、鏡報李智為）

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄，因涉嫌幫詐團洗錢遭各判10年、15年，今（4日）是2人遭押交保後首次開庭，杜秉澄受訪時再次開撕徐巧芯，直言不懂為何被徐切割，還說徐巧芯若繼續在政壇當領導對台灣是災難，還稱有些事情他不敢講，「我們人微言輕，無法跟立委鬥」。

杜秉澄受訪表示，自己剛交保出來不久還在整理事情，有人請他別再說徐巧芯的事，今天他還沒辦法都事情都跟大家說清楚，但他想說「大家要思考一件事情，每一個人做事情都有目的存在，為什麼徐巧芯在我們被收押的時候，10幾天左右就能出來召開記者會？她為什麼能夠知道，我很不理解」。

廣告 廣告

杜秉澄稱自己之所以有這麼大怨氣，是因為在這之前他與徐巧芯是點頭之交，並沒有利益或酬庸關係，也說他是台南小孩，不是很喜歡國民黨，赴中發展讀跟傅崐萁同所大學，他想要帶正能量，結婚時徐巧芯替他主持婚禮，一起去吃飯，不懂為什麼徐巧芯當選立委後要「切割」他。杜還說，這2年來大家都很清楚徐巧芯對他說什麼、做什麼，「若台灣政治人物會對家人這樣的話，可能支持者要好好思考她會對你們做些什麼事情」

杜秉澄先前曾因籌不出保金還押，他受訪時也抱怨當時劉向婕切割、不理他，讓他感到很可悲，做人沒底線，他不確定劉向婕說了他什麼，但上網看了下感到難堪，同溫層很厚讓他很受傷，不知如何過生活。

話鋒一轉，杜秉澄表示當時與妻子一起幫如蔣萬安、謝龍介等人競選活動，不懂為什麼徐巧芯可以做人如此沒道德到這個程度，若她繼續在政壇上當領導是台灣的災難，「我講的那些潛艦、回扣、股票等，這些我目前不敢講，有人叫我不要講，我得要保命，希望她能夠放過我，人微言輕，沒辦法跟立委鬥」。

更多鏡週刊報導

聯名春聯「馬踏飛燕」暗踩盧秀燕？ 蔣萬安尷尬！急搬這4字回應

美議員轟在野卡國防預算！ 藍議員嗆「再唧唧歪歪就制裁美國」

台中數學老師熱戀國三妹 「臭澀寶」停車場解內衣舔奶下場曝光