杜秉澄怒控被「事後切割」 徐巧芯提告：他不是我家人沒血緣關係

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及丈夫杜秉澄涉及洗錢案，一審分別遭判處10年和15年有期徒刑。高等法院今（4）日開調解庭審理，杜秉澄不滿徐巧芯切割，受訪時痛罵對方。徐巧芯回應，他和杜秉澄並無血緣關係，平時也無太多交集，「我已經對他提告，請他到法庭上說明為何要污衊他人，我相信法律會制裁誹謗、傷害他人的不法人士」。

國民黨立委徐巧芯。（資料照／中天新聞）

劉向婕和杜秉澄涉嫌協助詐騙集團洗錢2289萬元，一審台北地院依洗錢、組織犯罪等，分別判處劉、杜兩人10年及15年徒刑。高院今日召開調解庭，庭訊結束後，杜秉澄接受媒體聯訪，直接對徐巧芯開砲。

杜秉澄表示，自己感到非常受傷，之所以對徐巧芯有怨氣，就是因為雙方本來就沒有利益關係。過去夫妻倆曾幫徐巧芯助選，沒想到事件發生後，對方並未表達任何關心之意，甚至還在第一時間「切割」，痛批沒有道德、沒有底線，這讓他無法接受。

徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢案一審判決出爐。（圖／資料畫面）

杜秉澄更說，這2年來大家都很清楚，徐巧芯對他說什麼、做什麼，「若台灣政治人物會對家人這樣的話，可能支持者要好好思考她會對你們做些什麼事情！」

對此，徐巧芯回應，「他不是我的家人，跟我沒有血緣關係，平日也沒有太多交集。我已經對他提告，請他到法庭上說明為何要污衊他人，我相信法律會制裁誹謗、傷害他人的不法人士」。

對於杜秉澄的說法徐巧芯也發出聲明回應。（資料照／中天新聞）

徐巧芯強調，任何人詐騙都是很可惡的事情，傷害到其餘無辜民眾，造成社會的亂象。「涉入詐騙，無論親疏都應該要重判，這是我身為立法委員的職責跟態度。仍然建請法官對本案重判」。

